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【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）

環球社會熱點 14:13 2021/01/21

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美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris），周三（20日）正式上任。賀錦麗繼女埃拉（Ella Emhoff） 在就職典禮上的亮相，被美國傳媒認為吸引全場目光。賀錦麗繼女埃拉當日的裝束被外界認為，很好地突出她的纖腰和肩膀。

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埃拉自布魯克林，年僅21歲，現正就讀紐約Parsons設計學院4年級，有評論員形容她是「布什威克第一女兒」（first daughter of Bushwick）。

就職典禮當日她身穿白色蕾絲領子，在時尚品牌Miu Miu 2020年秋冬系列格子長外套上，配以黃色水晶珠作裝飾，黑色的口罩和頭巾更為她的裝扮增添前衛的感覺。

拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱 【下一頁】

埃拉當日的大衣被認為，在很好地突出了她纖細的腰部，同時又令她的肩膀更寬闊。當日賀錦麗的姪女米娜（Meena Harris）則以綠色長裙配以銀色閃亮高跟靴。她的連衣裙由以輕柔草原風連身裙成名的，上西區派設計師海斯（Batsheva Hay）操刀。

埃拉並非首次選擇前衛打扮，她在周二（19日）出席新冠肺炎死者悼念儀式時，就選擇了Thom Browne的裙子套裝，配以長款雙排扣大衣和藍色條紋領帶。

責任編輯：李俊儀

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