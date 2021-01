有議員倡公路以特朗普命名 民主黨人：連一張凳都唔值

前美國總統特朗普已卸任,但特朗普的影響力仍在,有佛州共和黨眾議員提議將一條公路以「特朗普」命名。不過,有民主黨人極力反對此提議,形容特朗普是叛國者,就連一張椅子都不應用特朗普的名字來命名。

著名特朗普支持者、佛州共和黨眾議員薩巴蒂尼(Anthony Sabatini)在Twitter上指,會於國會提出以特朗普的名字來命名「27號美國國道」(US 27)。

薩巴蒂尼希望將「27號美國國道」改名為「唐納德特朗普總統高速公路」(President Donald J. Trump Highway),以紀念美國史上其中一位偉大的總統。

民主黨眾議員桑切斯(Linda T. Sánchez)則反對薩巴蒂尼的提議,並大斥:

「就連一張椅子,都不應使用這個叛國者的名字。」

(not even a bench should ever bear the name of this traitor.)