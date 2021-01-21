  • 23°C
香港時間 : 2021121日 (四) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有議員倡公路以特朗普命名 民主黨人：連一張凳都唔值

環球政治 14:22 2021/01/21

分享：

前美國總統特朗普已卸任，但特朗普的影響力仍在，有佛州共和黨眾議員提議將一條公路以「特朗普」命名。不過，有民主黨人極力反對此提議，形容特朗普是叛國者，就連一張椅子都不應用特朗普的名字來命名。

長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」 【下一頁】

著名特朗普支持者、佛州共和黨眾議員薩巴蒂尼（Anthony Sabatini）在Twitter上指，會於國會提出以特朗普的名字來命名「27號美國國道」（US 27）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

薩巴蒂尼希望將「27號美國國道」改名為「唐納德特朗普總統高速公路」（President Donald J. Trump Highway），以紀念美國史上其中一位偉大的總統。

特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」 【下一頁】

民主黨眾議員桑切斯（Linda T. Sánchez）則反對薩巴蒂尼的提議，並大斥：

「就連一張椅子，都不應使用這個叛國者的名字。」

（not even a bench should ever bear the name of this traitor.）

民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）與桑切斯表明，會提出立法禁止任何聯邦財產，以特朗普之名來命名。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名
今日
【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名
【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱
今日
【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱
【拜登上任】美國首位青年桂冠詩人朗誦 成全場焦點
今日
【拜登上任】美國首位青年桂冠詩人朗誦 成全場焦點
【拜登上任】克林頓疑似瞓著 唔俾面拜登就職演說
今日
【拜登上任】克林頓疑似瞓著 唔俾面拜登就職演說
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
今日
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
政治 內政 特朗普 美國 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱

下一篇文章

【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登上任】拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利
【拜登上任】拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
中國宣布制裁蓬佩奧等28人
中國宣布制裁蓬佩奧等28人
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒