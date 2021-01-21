有議員倡公路以特朗普命名 民主黨人：連一張凳都唔值

前美國總統特朗普已卸任，但特朗普的影響力仍在，有佛州共和黨眾議員提議將一條公路以「特朗普」命名。不過，有民主黨人極力反對此提議，形容特朗普是叛國者，就連一張椅子都不應用特朗普的名字來命名。

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著名特朗普支持者、佛州共和黨眾議員薩巴蒂尼（Anthony Sabatini）在Twitter上指，會於國會提出以特朗普的名字來命名「27號美國國道」（US 27）。

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薩巴蒂尼希望將「27號美國國道」改名為「唐納德特朗普總統高速公路」（President Donald J. Trump Highway），以紀念美國史上其中一位偉大的總統。

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民主黨眾議員桑切斯（Linda T. Sánchez）則反對薩巴蒂尼的提議，並大斥：

「就連一張椅子，都不應使用這個叛國者的名字。」 （not even a bench should ever bear the name of this traitor.）

民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）與桑切斯表明，會提出立法禁止任何聯邦財產，以特朗普之名來命名。

責任編輯：林嘉莉