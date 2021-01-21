【好想去旅行】訪日旅客創20年新低　住宿業倒閉數量升1.5倍

新冠肺炎全球蔓延，疫情尚未平復，日本國家旅遊局公布，去年訪日旅客去年僅錄得411萬人，屬20年來最低水平。

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受疫情拖累，去年訪日旅客人數較2019年大挫87%。自去年2月起，來自中國、韓國的訪日遊客人數開始急跌。3月後，全球各地均實施封關、鎖國政策，導致日本在3月至12月期間，每月的旅客人數均維持在按年大減9成的水平。

據日本國家旅遊局的數據顯示，訪日旅客當中有不少是來自中國及台灣。中國去年有106萬人訪日，然而2019年卻高達959萬人。台灣情況亦近似，去年有69萬人訪日，與2019年的489萬人相距極遠。

日本政府原訂計劃在2020年接待超過4,000萬名訪日旅客，但疫情致最終旅客數字僅得目標的一半。旅遊業陷入寒冬，住宿和旅遊相關的經營受壓。據東京商工調查統計，2020年，日本住宿業者的倒閉數量達到2019年的1.5倍，多達118間。若疫情持續，相信倒閉潮將進一步惡化。

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責任編輯：葉泳珊