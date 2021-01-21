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【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名

環球政治 13:48 2021/01/21

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拜登周三（20日）舉行美國總統就職典禮，宣誓成為美國第46任總統。拜登於舉行總統就職典禮數小時後，國會參議院迅速通過拜登内閣的首項提名，海恩斯（Avril Haines）獲確認為美國國家情報總監，成為拜登内閣首位獲確認提名的閣員。

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【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱 【下一頁】

海恩斯同時獲得共和黨、民主黨人的支持，參議院以84票對10票的票數，大比數通過海恩斯成為國家情報總監。海恩斯更成為美國首位出任國家情報總監的女性。

據悉，屬共和黨的參議院情報委員會主席魯比奧（Marco Rubio）早前表明不出席拜登（Joe Biden）的就職典禮，以便儘快處理有參議員反對確認海恩斯提名的情況。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，感謝共和黨與民主黨的合作，以致參議院能夠在當晚迅速確認海恩斯的提名。舒默又指希望兩黨有更多合作，讓拜登内閣可在國家面臨危機時迅速就位。

民主黨人取下佐治亞州關鍵兩席，可全面控制參眾兩院。舒默與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）仍未達成權力分配協議，預料會為拜登内閣提名通過帶來障礙。

責任編輯：鄭錦玲

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