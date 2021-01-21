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【Tesla股價】Tesla最大淡友對沖基金離場認輸　曾批Tesla「欺騙文化」

Hot Talk 16:01 2021/01/21

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Jim近來屢屢失手，他上年7月曾預測美股將會出現嚴重崩盤，並稱當時為「股市史上最大的沽空機會」。

Tesla（美﹕TSLA）從2020年1月至今股價累升逾6倍，全球最大沽空對沖基金（Kynikos Associates）創辦人、華爾街知名空頭Jim Chanos周三（20日）承認沽空Tesla失敗，宣佈放棄長達5年多的沽空Tesla大計，改為看跌期權。

Tesla德國Model 3降價3000歐元，詳情可看【下一頁】

Tesla 2020年累升4倍　沽空淡友年內帳面蝕近2000億，詳情可看【下一頁】

Chanos在2016年已開始沽空Tesla，在Tesla上年12月21日正式納入標指前，Chanos已經首次向外界「認衰」，指他已經削減對Tesla股票的淡倉押注。當時他坦言，雖然他從來未見過Tesla創辦人Elon Musk真人，但假如雙方有機會見面，他會向Elon Musk說一句「到目前為止，你幹得不錯」。

對於Tesla，Chanos曾批評，Tesla具有一種「欺騙文化（culture of deception）」，認為Tesla透過激進的會計手段美化公司財報。

他在2020年6月曾表示，Tesla當時估值將近2000億美元，為其收入近8倍，相比之下，其他汽車股估值僅收入近0.25至0.5倍，認為Tesla股價急升是市場對其科技發展展望樂觀所致。

Chanos繼續批評：

不論在汽車電池抑或研發汽車方面，Tesla也不是在市場上最領先的企業。Tesla投資者只是一廂情願「看到自己想要看到的東西」。

Jim Chanos 何以堅持沽空Tesla 5年？

渾水Carson Block：感謝主，我沒沽空Tesla，可見【下一頁】

Chanos的空頭對沖基金Kynikos Associates過往多年來投資表現其實不俗，過去35年來旗下基金平均每年收益率達到22%，為標指將近2倍，表現跑贏大市。

Chanos近來屢屢失手，他上年7月曾預測美股將會出現嚴重崩盤，並稱當時為「股市史上最大的沽空機會」。

Chanos多年來一直不看好Tesla，背後跟他不信任現時整個市場環境有關，而非僅僅針對一個企業。他表示，現時的市場表面上的繁榮不過是由後真相時代、跟風浪潮所堆砌出來的假象，並形容大家正身處於「欺詐的黃金時代」（"Golden age of fraud"）。

他批評現時市場環境充斥著各種亂象，例如矽谷企業大肆宣揚「弄假直到成真（fake it till you make it）」的文化、後真相時代下流傳著大量假新聞、大行一直唱好各種企業粉飾太平等。他認為，監管部門和司法部門均無力解決這些問題。

在這片金融界的亂象底下，Chanos曾經特別批評Elon Musk，他指，Elon Musk本人、他的個人作風以及他背後的傳奇故事為不少投資者帶來希望和夢想，但與此同時，Elon Musk亦促使市場投機情緒升溫。因此在他上年接受外媒訪問時，Chanos早已坦言，儘管沽空Tesla並不會為基金帶來可觀的收益，但他仍會堅持狙擊Tesla。

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編輯﹕賴奕羚

美股 基金 汽車 汽車股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
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