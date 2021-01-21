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【阿里巴巴】大和首評阿里健康京東健康　兩理由首選阿里健康

新經濟追蹤 13:36 2021/01/21

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大和首評阿里健康京東健康　兩理由首選阿里健康

大和資本發表內地保健科技主題報告，首次涵蓋阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） ，認為行業正在建立保健科技和金融科技之間的「橋樑」，大型科網企業作為大股東，可助相關股份以科技、用戶行為建立未來發展基礎。大和認為，阿里健康在建立數碼化基建、阿里巴巴體系協同具有優勢，首予「買入」評級並列行業首選，目標價32.8元。

京東健康方面，大和認為，京東健康在網上藥物商品交易額（GMV）增長快速，但認為公司的網上健康業務，可成為長遠增長潛力，但目前股價已反映合理估值，予「持有」評級，目標價148.2元。

阿里健康昨日爆升逾一成半後，今日先升後跌，最新跌4.6%，報26.2元，成交近9億元。京東健康就跌3%，報165.7元，成交15億元。

馬雲露面48秒 阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升，可見【下一頁】

大和指出，阿里巴巴是內地保健科技的先行者，在數碼基建上具有「碼上放心」追蹤藥物供應鏈，也有利用人工智能研發藥物安全控制系統、輔助診斷系統，而阿里健康可利用阿里巴巴電商、支付、雲計算服務，都令其較同業具有優勢。

財務表現上，阿里健康過去3年收入年均增長98%，藥物直接銷售佔收入約85%，大和看好2020年至23年，阿里健康收入年均增長60%，主要受惠活躍用戶增加、產品增加令人均消費增長以及整個生態系統完善，但預計阿里健康難於2021財年轉虧為盈。

大和給予阿里健康目標價32.8元，主要反映未來12個月預測市銷率（股價對營業額比率）。

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