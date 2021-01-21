【好想去旅行】調查：36%受訪者願意預訂更高級酒店　渴望更豐富旅遊住宿體驗

▲ Hotels.com發佈最新「2021年升 『LEVEL』」調查報告，若果能去旅行，超過三分之一(36%)受訪者表示會預訂更高級的酒店。（Hotels.com網站圖片）

疫情下「好想去旅行」是不少人的心聲，Hotels.com發佈最新「2021年升 『LEVEL』」調查報告，若果能去旅行，超過三分之一(36%)受訪者表示會預訂更高級的酒店，32%則會較平常預訂更好的酒店房類型，旅客都渴望比以往更豐富的旅遊及住宿體驗，揭示將對酒店和旅遊業帶來正面影響。

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調查由Hotels.com委託One Poll於2020年12月進行，共在15個地區訪問了12,300人。調查顯示，22%受訪者表示會更願意多去一些即興旅行，更有接近三成人(27%)會選擇把握數天時間「出個短trip」，或是來一趟無計劃的「Freestyle之旅」 (22%) 。另外，有29%預計會在2021年預訂五星級酒店，盡情體驗豪華的酒店之旅。

調查又指，旅客將在2021年以有別於以往的態度去預訂酒店，受訪者渴望體驗新的酒店設施或服務，包括高級餐廳(27%)﹑水療療程(25%)，或在酒店的酒吧内品嚐雞尾酒(18%)。Hotels.com的專家預測，這種願意一擲千金的消費態度，將對酒店預訂帶來龐大且正面的影響。

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責任編輯：朱悅瀅