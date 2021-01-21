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普京按照東正教傳統 零下十多度 赤身浸冰浴 慶主顯節

環球政經 13:35 2021/01/21

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俄羅斯總統普京近數月均被傳，或因健康因素，將於明年年初辭職，有消息指，68歲的普京出現柏金遜症狀，而該總統的太太，奧運體操金牌得主Alina Kabaeva亦希望他可盡快退下來，但普京前日（19日）按照東正教傳統浸冰浴時，精神面貌不錯，更抵寒赤裸下水。

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普京一再否認毒害納瓦爾尼: 若想暗殺他可能早就完成：【下一頁

前日（19日）普京為按照很多俄羅斯人信奉的東正教傳統，在主顯節（每年1月19日）赤身浸冰浴。據路透社報道，當地溫度只有零下十多度，普京冒著嚴寒天氣赤裸上身，露天浸冰浴，俄羅斯各地亦有不少民眾及教徒響應。

【美國大選】仍未祝賀拜登當選 普京稱要等待最終結果：【下一頁

普京在莫斯科附近一個十字形狀的冰水池浸浴，只穿了泳褲，狀甚輕鬆，似乎一點都不覺得寒冷。其實普京多次被傳媒拍下赤裸上身曬太陽和打獵的英姿，似乎禦寒力強是該總統的一貫本色。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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