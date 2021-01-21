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【電子支付】GOGOX新增支付方式　PayMe付款設限時回贈優惠（附使用教學）

科技 15:15 2021/01/21

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匯豐旗下個人對商戶（P2M）支付方案PayMe for Business近日宣布，與物流平台應用程式GOGOX合作。

電子支付服務的選擇愈來愈多，就連速遞服務都加入電子支付功能。匯豐旗下個人對商戶（P2M）支付方案PayMe for Business近日宣布，與物流平台應用程式GOGOX合作，PayMe for Business現已連接至GOGOX手機應用程式，用戶使用GOGO速遞服務時，可直接以PayMe付款。

【電子支付】Mastercard夥HKTaxi推「街車付款」功能　擴展的士信用卡支付

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用戶現時只需在GOGOX應用程式上選取PayMe作支付並確認訂單，其手機上的PayMe應用程式便會自動開啟，以確認該筆付款。當交易完成後，用戶將會返回GOGOX應用程式，確定訂單的交付狀態。

以PayMe支付GOGO速遞服務的步驟：

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滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，是次利用了PayMe的API技術，連接支付服務至不同的手機應用程式及數碼平台。現時客戶在在使用送遞服務時，可使用更方便的支付方式。

值得一提的是，於2021年1月20日至4月30日期間，PayMe用戶使用GOGO速遞服務達港幣60元或以上，即可享有5元回贈的優惠，有關回贈將直接存入用戶的PayMe錢包。

【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款　大中華區4月推管理支付服務

責任編輯：曾曉汶

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