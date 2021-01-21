  • 23°C
香港時間 : 2021121日 (四) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】英倫銀行恢復壓測成銀行派息水平參考　滙豐股價創9個月高

宏觀解讀 13:44 2021/01/21

分享：

英倫銀行壓力測試結果或影響銀行派息水平

英倫銀行今年恢復對銀行進行壓力檢查，以確保包括滙豐 （00005） 在內的英國大銀行於疫情期間可繼續支持經濟，而結果亦會是滙豐等英資銀行股能否恢復派息至更正常水平的因素之一。疫情之下，英倫銀行去年取消了年度壓力測試，以便銀行持續向經濟提供信貸。

滙豐今日股價最多升3.6%，高見44.8元，午後仍升2.4%，暫報44.3元，創9個月新高。渣打集團 （02888） 最新升1.2%，報50.35元。

滙豐HSBC杜嘉祺：冀儘快恢復派息，可見【下一頁】

英倫銀行表示，壓力測試用於評估銀行積累的資本緩衝是否足夠應對當前壓力可能的發展情形。金融政策委員會（FPC）會將今次壓測結果視作一個交叉檢查，以判斷銀行的穩健性、吸收損失的能力及持續放貸能力，在經歷甚麼程度的嚴重壓力下會受損。壓測結果會被用於更新FPC關於銀行在壓力下如何最適當地支持銀行的判斷，亦會被視為一個審慎監管局（PRA）是否將資本及派息回復到過往標準做法的參考因素。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐削減英國82間分行　傳裁減340個管理職位

編輯：謝智聰

港股 派息 金融 銀行 英倫銀行 滙豐控股（00005） 疫情

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後續於30000點水平爭持　滙豐升逾2%撐市、騰訊700曾升至700元新高（不斷更新）

下一篇文章

【阿里巴巴】大和首評阿里健康京東健康　兩理由首選阿里健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】美股期貨續上　道指期貨升66點（不斷更新）
【美股市況】美股期貨續上　道指期貨升66點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額