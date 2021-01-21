【HSBC滙豐】英倫銀行恢復壓測成銀行派息水平參考　滙豐股價創9個月高

▲ 英倫銀行壓力測試結果或影響銀行派息水平

英倫銀行今年恢復對銀行進行壓力檢查，以確保包括滙豐 （00005） 在內的英國大銀行於疫情期間可繼續支持經濟，而結果亦會是滙豐等英資銀行股能否恢復派息至更正常水平的因素之一。疫情之下，英倫銀行去年取消了年度壓力測試，以便銀行持續向經濟提供信貸。

滙豐今日股價最多升3.6%，高見44.8元，午後仍升2.4%，暫報44.3元，創9個月新高。渣打集團 （02888） 最新升1.2%，報50.35元。

滙豐HSBC杜嘉祺：冀儘快恢復派息，可見【下一頁】

英倫銀行表示，壓力測試用於評估銀行積累的資本緩衝是否足夠應對當前壓力可能的發展情形。金融政策委員會（FPC）會將今次壓測結果視作一個交叉檢查，以判斷銀行的穩健性、吸收損失的能力及持續放貸能力，在經歷甚麼程度的嚴重壓力下會受損。壓測結果會被用於更新FPC關於銀行在壓力下如何最適當地支持銀行的判斷，亦會被視為一個審慎監管局（PRA）是否將資本及派息回復到過往標準做法的參考因素。

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編輯：謝智聰