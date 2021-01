【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱

美國新任總統拜登(Joe Biden)於本周三正式上任。當日亦有數百名新上場的白宮高級官員宣誓就職,由於新冠肺炎疫情緣故,宣誓儀式改為網上舉行。拜登在歡迎致詞中呼籲其團隊未來4年應妥善合作,以「和平得體」(decency)的態度對待彼此。

隨著拜登正式上場,其管治班底成員、數百名白宮高級官員亦於周三透過網上會議宣誓就職。拜登在歡迎致詞中表示,希望在場每一位人士,於未來任期可以重建美國的核心價值,強調他們與自己一樣,都是為國民服務。

拜登續指,整個團隊應刻苦耐勞,任重而道遠,日後甚至會「像魔鬼一樣長時間工作」。

他更強調,如果官員們以不禮貌、不尊重的態度對待他人、將會立即解僱他們,呼籲官員以誠實及有禮的方式合作,因「每人都有權得到體面及尊嚴的待遇」(everybody is entitled to be treated with decency and dignity)。

白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)於上周透露,拜登上任首日,將有500至600名官員同步開始工作,拜登亦對白宮新官員及其家人表達感謝,因為日後將會面對長時間的工作,無暇休息。

