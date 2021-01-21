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【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱

環球社會熱點 13:02 2021/01/21

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美國新任總統拜登（Joe Biden）於本周三正式上任。當日亦有數百名新上場的白宮高級官員宣誓就職，由於新冠肺炎疫情緣故，宣誓儀式改為網上舉行。拜登在歡迎致詞中呼籲其團隊未來4年應妥善合作，以「和平得體」（decency）的態度對待彼此。

拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利 【下一頁】

隨著拜登正式上場，其管治班底成員、數百名白宮高級官員亦於周三透過網上會議宣誓就職。拜登在歡迎致詞中表示，希望在場每一位人士，於未來任期可以重建美國的核心價值，強調他們與自己一樣，都是為國民服務。

拜登續指，整個團隊應刻苦耐勞，任重而道遠，日後甚至會「像魔鬼一樣長時間工作」。

他更強調，如果官員們以不禮貌、不尊重的態度對待他人、將會立即解僱他們，呼籲官員以誠實及有禮的方式合作，因「每人都有權得到體面及尊嚴的待遇」（everybody is entitled to be treated with decency and dignity）。

秒廢特朗普政策 拜登首日簽署多項行政命令 【下一頁】

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）於上周透露，拜登上任首日，將有500至600名官員同步開始工作，拜登亦對白宮新官員及其家人表達感謝，因為日後將會面對長時間的工作，無暇休息。

責任編輯：郭麗明

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