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【封殺特朗普】Twitch稱持續存在煽動暴力風險　擬無限期禁止特朗普使用

科技 14:25 2021/01/21

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Twitch近日再向美國媒體透露，將會無限期禁止特朗普使用其平台。

卸任總統的特朗普早前被指煽動示威者闖入國會大樓，被多個社交媒體平台禁止發言，其中包括美國電商巨頭亞馬遜旗下的直播平台Twitch。當時Twitch立刻將特朗普的帳號停用，並稱將在特朗普卸任後重新評估是否解封其賬戶。惟Twitch近日再向美國媒體透露，將會無限期禁止特朗普使用其平台。

【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由

【封殺特朗普】Twitter宣布永久移除特朗普賬戶

據The Verge報道指，Twitch發言人近日向其透露，由於特朗普持續存在進一步煽動暴力的風險，將會無限期中止特朗普的Twitch頻道。Twitch又指，其平台有著明確的守則，禁止利用其服務來鼓動仇恨、騷擾或暴力，且Twitch在進行相關決策時已綜合考慮多方因素。然而在過去數週，無論其是否發生在Twitch 平台上，都凸顯了當事人已明顯鼓吹暴力。

The Verge提到，是次特朗普賬號停用後，他將沒有機會提出申訴，甚至以後無法在Twitch平台上創建另一個賬戶。

除了Twitch，特朗普已遭到Twitter、Facebook、YouTube等社交媒體平台封鎖，甚至借他人之名設立的新賬號，也將會被立即關閉。

【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入

責任編輯：曾曉汶

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