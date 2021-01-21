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【疫下理財】勒緊褲頭過日子　一文睇清疫下節流慳錢3招

理財智慧 13:00 2021/01/21

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新冠疫情依然持續，減薪裁員潮陸續浮現，失業率創新高。不少打工子生計受損，要渡過這個寒冬，最重要是審視理財狀況！趁着新一年開始不久，不妨養成每日記帳的習慣。了解自己日常支出有多少，找出不必要的開支，作出「節流」。不妨由以下3方面入手。

一、節省日常小花費

想節省花費，有沒有想過從減小花費入手？近年茶飲店在香港大受歡迎，奶蓋茶、鮮果茶推陳出新，吸引不少女生每天一杯。一杯茶飲平均30元至40元，雖然不算很高消費，但一個月30天下來也達到900元（以30元計），一年下來已消費接近1.1萬元！如果能夠減少這一下這個消費，變成1星期兩杯，一年下來才3,120元（52星期X2次X30元），慳到7,800多元可幫補其他固定支出。

二、取消訂閱服務

幫襯電訊服務時，客戶服務員常常會游說大家訂閱增值服務，如音樂、網絡電視等，每月花費一百幾十元。趁新年剛開始不妨檢視一下有哪些服務真正用得着，甚少使用的服務不妨取消訂閱。

三、終止自動轉帳

很多人會用銀行自動轉帳作慈善捐款，有些人為勒緊褲頭，可能會取消部分慈善捐款，或者想趁新年改為捐款至其他慈善機構，其實終止自動轉帳的手續簡單。用銀行自動轉帳的話，可於網上理財的「管理自動轉帳」作處理，若經由信用卡自動轉帳，有需要寫一份書面指示給慈善機構要求取消轉帳授權。

【同場加映】疫情持續 新一年理財3步 教你節流及開源，請看【下一頁】

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責任編輯：葉卓偉

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