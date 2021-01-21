【DONKI小西灣】驚安之殿堂小西灣分店2月4日開幕

▲ DONKI再開新分店。（圖為DONKI美麗華店）

日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）今日（21日）在社交媒體平台Facebook上宣佈，DONKI第7間香港分店將在信和 （00083） 旗下的藍灣廣場開設，開幕時間為2月4日（周四）早上10點，當日營業時間為上午10時至凌晨1時，而平日營業時間為上午9時至凌晨1時。

據了解，DONKI小西灣分店將首次開設「情熱食堂」，提供即叫即製日式丼飯，並販賣自製手捲壽司套裝。

▲ DON DON DONKI 2月4日將進駐小西灣。

不少網民對DONKI開新分店表示歡迎，部分網民表示，DONKI分店主要集中在港島區一帶，建議DONKI可考慮在新界及九龍等地區開設分店。

現時DONKI在香港共有6間分店，分別位於山頂廣場、將軍澳Monterey Place、中環皇后大道中、銅鑼灣名珠城、荃灣海之戀商場及尖沙咀美麗華廣場。

▲ Donki香港分店地圖（Google Mymap）

DONKI香港首間店鋪在2019年7月開幕，短短1年半內，DONKI便已在香港增設6間分店。據母公司泛太平洋國際控股所公布的資料，除了香港以外，DONKI亦有在新加坡、泰國、美國等地拓展分店。

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編輯﹕賴奕羚