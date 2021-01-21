  • 23°C
香港時間 : 2021121日 (四) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓解矽谷人才荒】美科技公司籲拜登政府　放寬非移民工作簽證

科技 13:30 2021/01/21

分享：

隨著美國總統拜登（Joe Biden）正式上場，各科技大廠都期待拜登放寬特朗普對非移民工作簽證設下的嚴格規定，紓解矽谷人才荒。

隨著美國總統拜登（Joe Biden）正式上場，各科技大廠都期待拜登放寬特朗普對非移民工作簽證設下的嚴格規定，引入更多海外頂尖人才，為紓解矽谷人才荒問題。

目前矽谷的科技公司紛紛期盼拜登可以實現承諾，進一步放寬美國非移民簽證「H-1B」的申請門檻，其中包括提高每年簽證配額並取消各國申請人數上限。

「H-1B」為是美國非移民簽證之一，專門發放予符合資格的專業職業的工作人員。一般申請人要具備碩士以上學歷及其他專業資格，經美國政府審核通過才會核發有效期限3年的H-1B工作簽證，最多可續簽一次。

【創科發展】科技園旗下金融科技中心啟用　促Fintech跨行業合作加快應用落地

【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務

不過特朗普早前就宣稱外籍勞工會剝奪美國人就業機會，於是提高H-1B簽證申請門檻，還要求美國僱主提高H-1B簽證持有者的最低薪金，引來矽谷科技業不滿。所以在去年10月控告特朗普政府未事先與企業協商就擅自頒布新規。

最終參議院在去年12月已通過立法，取消政府對H-1B簽證持有者核發綠卡的配額上限，估計將有不少長年在矽谷工作的印度籍工程師取得綠卡。

【拜登就職】Snapchat新濾鏡　民眾可在家參加拜登就職典禮

責任編輯：張寶燕

相關文章

Tesla招募新血　專門解決Elon Musk公關災難？
2021/01/20
Tesla招募新血　專門解決Elon Musk公關災難？
【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務
2021/01/20
【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務
【5G應用】大欖隧道利用5G智慧交通安全管理系統　偵測誤闖路人防意外發生
2021/01/20
【5G應用】大欖隧道利用5G智慧交通安全管理系統　偵測誤闖路人防意外發生
【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤
今日
【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤
創新科技及應用 科技產品 就業 移民 簽證 碩士 特朗普 拜登 配額 美國

下一篇文章

網頁版Google Calendar增離線查看功能　開放予Workspace用戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G智慧出行】SmarTone推本地首個智慧出行方案　「5G智慧交通安全管理系統」終於上線
【5G智慧出行】SmarTone推本地首個智慧出行方案　「5G智慧交通安全管理系統」終於上線
【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務
【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務
【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
【微軟新品】微軟推出Surface Pro 7+商務版　售$7,288起
【微軟新品】微軟推出Surface Pro 7+商務版　售$7,288起
【每日焦點】手機廠商未來去向大不同　榮耀重生LG或步向末日？
【每日焦點】手機廠商未來去向大不同　榮耀重生LG或步向末日？
【5G謠言】法國民眾縱火焚燒5G訊號發射站　導致150萬名居民無法接收電視網絡
【5G謠言】法國民眾縱火焚燒5G訊號發射站　導致150萬名居民無法接收電視網絡