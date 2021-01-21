【紓解矽谷人才荒】美科技公司籲拜登政府　放寬非移民工作簽證

▲ 隨著美國總統拜登（Joe Biden）正式上場，各科技大廠都期待拜登放寬特朗普對非移民工作簽證設下的嚴格規定，紓解矽谷人才荒。

隨著美國總統拜登（Joe Biden）正式上場，各科技大廠都期待拜登放寬特朗普對非移民工作簽證設下的嚴格規定，引入更多海外頂尖人才，為紓解矽谷人才荒問題。

目前矽谷的科技公司紛紛期盼拜登可以實現承諾，進一步放寬美國非移民簽證「H-1B」的申請門檻，其中包括提高每年簽證配額並取消各國申請人數上限。

「H-1B」為是美國非移民簽證之一，專門發放予符合資格的專業職業的工作人員。一般申請人要具備碩士以上學歷及其他專業資格，經美國政府審核通過才會核發有效期限3年的H-1B工作簽證，最多可續簽一次。

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不過特朗普早前就宣稱外籍勞工會剝奪美國人就業機會，於是提高H-1B簽證申請門檻，還要求美國僱主提高H-1B簽證持有者的最低薪金，引來矽谷科技業不滿。所以在去年10月控告特朗普政府未事先與企業協商就擅自頒布新規。

最終參議院在去年12月已通過立法，取消政府對H-1B簽證持有者核發綠卡的配額上限，估計將有不少長年在矽谷工作的印度籍工程師取得綠卡。

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責任編輯：張寶燕