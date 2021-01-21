【拜登上任】美國首位青年桂冠詩人朗誦 Amanda Gorman成焦點

▲ 國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman），於拜登就職典禮負責朗誦詩文。

拜登周三（20日）舉行美國總統就職典禮，最高法院首席大法官羅伯茨監誓下，宣誓成為美國第46任總統。美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman），於拜登就職典禮負責朗誦詩文，Amanda Gorman成為全場焦點。年僅22歲的Amanda Gorman幼年曾與拜登一樣出現口吃，其後克服困難成為出色詩人。Amanda Gorman更曾經表示，有意角逐2036年美國總統大選。

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22歲的戈曼於拜登（Joe Biden）的就職典禮上，朗誦她創作的詩《The Hill We Climb》長約5分鐘。她於詩中提到新冠肺炎疫情及國會暴亂等社會議題。戈曼於詩中指出，美國人正努力建立聯盟，來建構一個為不同文化、膚色、性格和生存狀態的人而設的國家。

以下為《The Hill We Climb》節錄：

儘管我們曾問過究竟怎可戰勝災難？ 我們如今卻斷言：災難怎可戰勝我們？ （So while once we asked 'How could we possibly prevail over catastrophe?' now we assert: How could catastrophe possibly prevail over us?）

民主或會遭到阻延，但永遠都不會被人擊敗。 （While democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.）

我們不會打回原形，而會發展至將要變成的樣子：一個飽受挫折但完整，仁慈但無畏、猛烈及自由的國家。 （We will not march back to what was but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce, and free.）

戈曼的詩獲得美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、非裔民主黨人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）等人的讚揚。當戈曼於典禮上朗誦後10分鐘，她的社交媒體Twitter帳戶關注者已急增近10萬人。

戈曼是誰？

戈曼於洛杉磯生活，目前於哈佛大學修讀社會學。她由小學3年級起對詩產生興趣。她於2015年出版首本個人詩集《The One for Whom Food Is Not Enough》。2017年，當時僅19歲的戈曼更獲評為美國首位全國青年桂冠詩人。

戈曼為何備受矚目？

戈曼與拜登一樣，幼年曾經出現口吃的問題，但口吃卻變相成為她鑽研詩學的動力。戈曼成為美國史上第四位，於總統就職典禮上朗誦詩文的詩人，更是當中最年輕者。

戈曼於2017年接受《紐約時報》採訪時更表示，她有意角逐2036年美國總統大選。

青年桂冠詩人的身份為何尊貴？

國家青年桂冠詩人計劃於2016年成立，由國會圖書館贊助。計劃以比賽形式進行，全國各大城市或地區最優秀的數十名詩人會進行競爭，再由主辦方篩選出5名選手進入決賽。入圍決賽者需要在法官面前進行表演，最後只有1人可成為青年桂冠詩人。而戈曼就是首屆青年桂冠詩人獎得主。

責任編輯：鄭錦玲