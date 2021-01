【拜登上任】美國首位青年桂冠詩人朗誦 Amanda Gorman成焦點

▲ 國史上首位青年桂冠詩人戈曼(Amanda Gorman),於拜登就職典禮負責朗誦詩文。

拜登周三(20日)舉行美國總統就職典禮,最高法院首席大法官羅伯茨監誓下,宣誓成為美國第46任總統。美國史上首位青年桂冠詩人戈曼(Amanda Gorman),於拜登就職典禮負責朗誦詩文,Amanda Gorman成為全場焦點。年僅22歲的Amanda Gorman幼年曾與拜登一樣出現口吃,其後克服困難成為出色詩人。Amanda Gorman更曾經表示,有意角逐2036年美國總統大選。

22歲的戈曼於拜登(Joe Biden)的就職典禮上,朗誦她創作的詩《The Hill We Climb》長約5分鐘。她於詩中提到新冠肺炎疫情及國會暴亂等社會議題。戈曼於詩中指出,美國人正努力建立聯盟,來建構一個為不同文化、膚色、性格和生存狀態的人而設的國家。

以下為《The Hill We Climb》節錄:

儘管我們曾問過究竟怎可戰勝災難? 我們如今卻斷言:災難怎可戰勝我們? (So while once we asked 'How could we possibly prevail over catastrophe?' now we assert: How could catastrophe possibly prevail over us?)

民主或會遭到阻延,但永遠都不會被人擊敗。 (While democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.)

我們不會打回原形,而會發展至將要變成的樣子:一個飽受挫折但完整,仁慈但無畏、猛烈及自由的國家。 (We will not march back to what was but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce, and free.)

戈曼的詩獲得美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、非裔民主黨人艾布拉姆斯(Stacey Abrams)等人的讚揚。當戈曼於典禮上朗誦後10分鐘,她的社交媒體Twitter帳戶關注者已急增近10萬人。

戈曼是誰?

戈曼於洛杉磯生活,目前於哈佛大學修讀社會學。她由小學3年級起對詩產生興趣。她於2015年出版首本個人詩集《The One for Whom Food Is Not Enough》。2017年,當時僅19歲的戈曼更獲評為美國首位全國青年桂冠詩人。

戈曼為何備受矚目?

戈曼與拜登一樣,幼年曾經出現口吃的問題,但口吃卻變相成為她鑽研詩學的動力。戈曼成為美國史上第四位,於總統就職典禮上朗誦詩文的詩人,更是當中最年輕者。

戈曼於2017年接受《紐約時報》採訪時更表示,她有意角逐2036年美國總統大選。

青年桂冠詩人的身份為何尊貴?

國家青年桂冠詩人計劃於2016年成立,由國會圖書館贊助。計劃以比賽形式進行,全國各大城市或地區最優秀的數十名詩人會進行競爭,再由主辦方篩選出5名選手進入決賽。入圍決賽者需要在法官面前進行表演,最後只有1人可成為青年桂冠詩人。而戈曼就是首屆青年桂冠詩人獎得主。

