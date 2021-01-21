【拜登上任】美國首位青年桂冠詩人朗誦 成全場焦點

拜登周三（20日）舉行美國總統就職典禮，最高法院首席大法官羅伯茨監誓下，宣誓成為美國第46任總統。美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman），於拜登就職典禮負責朗誦詩文，成為全場焦點。

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22歲的戈曼於拜登（Joe Biden）的就職典禮上，朗誦她創作的詩《The Hill We Climb》長約5分鐘。她於詩中提到新冠肺炎疫情及國會暴亂等社會議題。戈曼於詩中指出，美國人正努力建立聯盟，來建構一個為不同文化、膚色、性格和生存狀態的人而設的國家。戈曼更指出民主或會遭到阻延，但永遠都不會被人擊敗。

戈曼的詩獲得美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、非裔民主黨人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）等人的讚揚。當戈曼於典禮上朗誦後10分鐘，她的社交媒體Twitter帳戶關注者已急增近10萬人。

戈曼是誰？

戈曼於洛杉磯生活，目前於哈佛大學修讀社會學。她由小學3年級起對詩產生興趣。她於2015年出版首本個人詩集《The One for Whom Food Is Not Enough》。2017年，當時僅19歲的戈曼更獲評為美國首位全國青年桂冠詩人。

戈曼為何備受矚目？

戈曼與拜登一樣，幼年曾經出現口吃的問題，但口吃卻變相成為她鑽研詩學的動力。戈曼成為美國史上第四位，於總統就職典禮上朗誦詩文的詩人，更是當中最年輕者。

戈曼於2017年接受《紐約時報》採訪時更表示，她有意角逐2036年美國總統大選。

責任編輯：鄭錦玲