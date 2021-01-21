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網頁版Google Calendar增離線查看功能　開放予Workspace用戶

科技 12:07 2021/01/21

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網頁版Google日歷（Calendar）近日針對為Workspace用戶推出更新，新增基礎的離線查看功能。

Google最新宣布，在網頁版Google日歷（Calendar）更新中，推出一些基礎的離線查看功能，針對為其Workspace用戶而設。

在啟動新增的離線查看功能後，用戶可以按照日、星期、月形式查看過去周邊以及未來的日曆時間、事項等。不過提醒、任務目前就仍未支援在離線模式下使用。

Google指，該功能為默認啟用狀態，用戶也可以手動設定，在管理控制台中的工作區>日曆>日曆設置>高級設置>離線日曆網絡，取消選取「離線時允許在網絡上使用日曆」。

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目前Google日曆的離線查看功能適用於Google Workspace Essentials、Business Starter、Business Standard、Business Plus、Enterprise Essentials、Enterprise Standard、Enterprise Plus，以及G Suite Basic、Business、Education、Education for Enterprise、非牟利組織客戶。

此外，Google又提醒，該功能不推薦在公共或者共享電腦上使用，管理員亦可以選擇禁用。

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