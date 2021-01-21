【A股布局】中資券商披露2020年財務數據　淨利潤增幅最多達4倍

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【比亞迪】集資傳獲200多間機構捧場 比亞迪配股反令股價上揚？
大市交投旺，券商自然財源滾滾。在A股上市的券商股，相繼公布了2020年的財務數據，普遍錄得佳績，主流的淨利潤增速在30%以上，不少甚至多賺逾倍，難怪最近券商股表現悅目。
周四（21日）中午收市，西部證券（深：002673）半日漲7.9%，招商證券（滬：600999）、興業證券（滬：601377）上升4%以上。
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資料顯示，去年淨利潤增速超過1倍，包括東海證券（新三板：823970）、中金公司（滬：601995）旗下的中金財富及東方財富（深：300059），其中東海證券按年多賺4.6倍。
業績增長主要因交易量按年大增拉動經紀業務增長、同時股權融資規模提升帶來的投行業務高速增長，以及自營業務增長。
國泰君安報告預期，科創板的持續擴容有助券商金融資產規模提升，持續利好券商投資業務。此外，T+0政策將極大提升市場交投活躍度，預期未來T+0政策將逐步落地，券商經紀業務將迎來利好。
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記者：林衛