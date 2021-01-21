【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」

美國前任總統特朗普（Donald Trump）的一眾子女及逾500名支持者於馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）向特朗普告別，歡送特朗普乘坐總統專機前往佛羅里達州海湖莊園。期間特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）於父親發表告別演說期間一度感觸落淚，伊萬卡為儀式迎來感人一幕。

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特朗普的歡送儀式在當地周三早上8時舉行，特朗普一眾子女包括伊萬卡與丈夫庫什納（Jared Kushner）、包括小特朗普（Donald Trump Jr. ）、其女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle），以及特朗普幼女（Tiffany Trump）及其未婚夫均齊齊現身儀式。

在演說開始前，空軍樂隊及部隊向特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）發射了21枝禮炮作致敬。

特朗普於儀式上發表長達10分鐘的告別演說，他表示成為美國總統是這輩子最大的榮幸，認為美國將會繼續強大。他續指，自己會一直為美國默默奮鬥，祝願支持者及家人生活愉快，強調「將會很快再見大家」（we'll see you soon）。

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伊萬卡的兩名子女亦罕有現身歡送儀式。而伊萬卡更一度於父親演說期間感觸落淚，為儀式迎來感人一幕，亦歡送父親4年總統任期正式結束。最終特朗普及夫人梅拉尼婭在子女及支持者歡送之下搭乘專機前往佛羅里達州海湖莊園。

責任編輯：郭麗明