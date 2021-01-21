【盈富基金2800】盈富基金停買制裁股3日　走資52億元

▲ 盈富基金停買中資電訊股期間，走資約52億元

美國行政命令限制美國人士或機構停買個別中資股，道富環球管理的盈富基金 （02800） 一度因制裁令，暫停盈富基金新投資中移動 （00941） 、聯通 （00762） ，但僅僅3日就轉軚重新投資。晨星亞洲ETF研究總監蔡俊傑分析，單單3日間，盈富基金錄得52億元淨流出，相當於盈富基金資產管理規模4.94%。

盈富基金於1月11日公布，受美國行政命令影響，會暫停新投資中移動和聯通股份，但於1月13日公布翌日起恢復購買兩大受美制裁股，即前後共有11日至13日3日未有接受新投資股。

據盈富基金公布，該ETF於一手申購贖回市場，11日淨流出24.15億元、12日淨吸資3.13億元、13日淨流出30.97億元，三日累計淨流出約52億元。

若以年初至今來看，盈富基金錄得淨流出91.9億元，該3日淨流出規模佔逾一半。

道富環球極速轉軚：盈富基金恢復投資受制裁股份 Webb：拭目以待會否再轉軚，可見【下一頁】

蔡俊傑表示，中移動、聯通於盈富基金停買期間升約11%，跑贏其他恒指成份股10個百分點，不過由於兩家中資電訊股在恒指權重僅5%，只會帶來每日0.51個基點（1基點等於0.01%）追縱誤差，依然在過去兩年的日均0.3基點的一個標準差內，對盈富基金整體追蹤誤差影響輕微。

蔡俊傑續指，以貝萊德管理的iShares 安碩核心恒生指數ETF （03115） 目前依然停買中移動、聯通，美國投資機構對行政命令的理解和處理有所不同，會需要不時留意新任總統拜登相如何處理相關命令。

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記者：麥德銘

▲ 圖為道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文。