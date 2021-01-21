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今日推介遠大醫藥 | 深控、復星國際、中石化油服、泰格醫藥及洛陽鉬業最新部署（立即觀看）

股市 13:01 2021/01/21

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恒生指數中午收報30012點，升49點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介遠大醫藥 （00512） ，另亦會分析深圳控股 （00604） 、復星國際 （00656） 、中石化油服 （01033） 、泰格醫藥 （03347） 及洛陽鉬業 （03993） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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