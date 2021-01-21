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[阿里巴巴9988] 大和兩大理由 首予阿里健康買入評級

股樓投資 12:07 2021/01/21

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大和發表研究報告表示，阿里健康（00241）為內地健康科技數字化新型基建的先行者，在部份領域擁有獨特的優勢，首次覆蓋予「買入」評級，目標價32.8元。截至11時半，該股報26.45元跌3.6%。　

【滙豐控股5】傳滙豐夥拍馬來亞銀行 競購安盛保險新加坡業務  詳情請看[下一頁 ]

報告指，阿里健康不單是線上健康科技服務供應商，更重要是，它是數字化新型基建的技術提供者，包括為個人及機構提供線上及線下的服務，通過利用雲計算、人工智能及IoT的能力，公司正構建新基建，包括以雲計算為基礎的產品追蹤系統、人工智能授權的藥物安全管理系統等。　　

大和叫買該股的另一理由係，阿里健康由阿里巴巴（09988）及螞蟻集團等共同持有約68％股權，同時可與阿里巴巴產生協同效益，受惠於阿里的生態系統。

【2021部署】中金料4大投資邏輯撐港股 建議循4大思路選股部署 最新模擬組合覆蓋17隻港股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

經濟數據表現 阿里健康（00241） 經濟

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