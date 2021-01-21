[阿里巴巴9988] 大和兩大理由 首予阿里健康買入評級

大和發表研究報告表示，阿里健康（00241）為內地健康科技數字化新型基建的先行者，在部份領域擁有獨特的優勢，首次覆蓋予「買入」評級，目標價32.8元。截至11時半，該股報26.45元跌3.6%。

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報告指，阿里健康不單是線上健康科技服務供應商，更重要是，它是數字化新型基建的技術提供者，包括為個人及機構提供線上及線下的服務，通過利用雲計算、人工智能及IoT的能力，公司正構建新基建，包括以雲計算為基礎的產品追蹤系統、人工智能授權的藥物安全管理系統等。

大和叫買該股的另一理由係，阿里健康由阿里巴巴（09988）及螞蟻集團等共同持有約68％股權，同時可與阿里巴巴產生協同效益，受惠於阿里的生態系統。

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