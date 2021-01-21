【人民幣投資】美滙走弱 高追人民幣？　外滙分析師盧楚仁籲等技術回吐

人民幣近期表現強勢，美元兌人民幣近期處於6.4水平，不少大行均看好人民幣可再上一層樓，升越6.4的心理關口。獨立外滙商品分析師盧楚仁日前接受《iMoney》訪問時建議投資者，待人民幣技術回吐才吸納，並要留意中央對人民幣升貶值的取態。

他提醒，投資人民幣跟投資主流貨幣有分別，「主流貨幣不用太看央行態度，央行想升也未必升、想跌也未必跌到，所以可用市場角度衡量貨幣的供求及看貨幣政策，但人民幣要先看內地央行取態。」盧楚仁相信，中央控制人民幣升值始終「要有個譜，估計人民銀行不是不想人民幣升值，但相信會維持穩定。所以最近升這麼多，都有一些聲音說好『升過龍』。」他建議投資者等人民幣稍為回吐才買入，他估計離岸人民幣有機會回吐至6.66，回吐完有機會破6.4，並邁向6.2、6.3這些大位。

盧楚仁表示，若央行刺激內需、推動「雙循環」的取態不變，其上升潛力再加上敘造人民幣定存息口吸引，人民幣投資今年可看高一綫。不過，他提醒投資者要緊盯中央的取態。

關鍵是這一刻鐘可以這樣說（刺激內需），但下一刻鐘人民銀行會否改變態度，要增加出口？如果有這些聲音放出來，人民幣又不能這樣看。

因此，他建議投資者等到人民幣滙價回吐，

投資者想買的時候嗅下味，回吐純粹是技術回吐、後市沒變，人民銀行仍容許升值便買得過，相反，若回吐來自人民銀行出聲，不想人民幣升值，這種回吐便暫時不要買。

節錄自第691期《iMoney Focus》。

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責任編輯：葉卓偉