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新貿易協議成中國股票催化劑

宏觀解讀 11:19 2021/01/21

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中國國家統計局在星期一（1月18日）公佈了去年第四季的國家生產總值（GDP），按季增長6.5%，而全年則增長2.3%，大幅高過市場預期。中國經濟數據再一次印證了我們對中國的看法。當然，看好的理據不只一個原因。

中國鞏固環球地位——中國在去年11月及12月簽署了兩個重要的貿易協議，分別是全球最大的貿易協議╴與14個國家簽署的區域全面經濟合作夥伴關係（RCEP）和降低毆盟企業進入中國市場門檻的歐盟和中國全面投資協議。這些協議有助中國擴大和加強與貿易合作夥伴的關係，同時可視作中國在經濟領域﹑地緣政治和外交上最重要的協議。這些協議更有助國內的企業「走出去」擴展市場和收入。按照目前情況，中國企業的收入主要來自國內，在上海證券交易所上市的頭15間公司在國內的總平均收入為96%。若這些公司能「走出去」，相信盈利還有巨大的增長空間。不僅如此，協議亦有助中國吸引更多的國外投資。中國在2000年時只佔全球外國直接投資（FDI）3% 流入資金，到2018年已經達21.3%，佔全球FDI流入資金超過五分之一，成為僅次於美國的全球第二大FDI流入國。新的貿易協議有利外國直接投資，可以吸引更多國外資本流入。

中國新簽署的貿易協議可使其他國家也將通過開放當地市場來進入中國市場，潛在的盈利將會成為中國股票的投資催化劑，推動股票增長。因此，我們對北亞股票維持正面看法，維持投資於與中國多管齊下的長期增長計劃。

 

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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