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【港交所388】北水流入大增 港交所獲花旗上調目標價至575元

股樓投資 11:49 2021/01/21

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近日港股交投暢旺，恒指更於今早升穿30,000點。花旗發表研究報告指，港股日均成交創新高，並且連續兩日超過3000億元，所以將港交所目標價調升至575元。港交所現升2.5%，報519.5元，成交10.3億元。

【美股焦點】拜登就任美國總統在即 美股三大指數高開  詳情請看[下一頁]

花旗預測，若港股日均成交維持在2150億元以上，港交所在最樂觀的情況下有機會升至615元。因港交所近日連破紀錄，所以該行予港交所的目標價亦同樣創新高，以最新目標價575元計，暫時各大行目標價中最高，以現價計尚有一成升幅。

【2021部署】中金料4大投資邏輯撐港股 建議循4大思路選股部署 最新模擬組合覆蓋17隻港股  詳情請看[下一頁]

花旗指，除港股成交增加這個利好因素，港交所本身亦是北水愛股，單計過去3個交易日，北水淨買入約71億元，北水所佔日均成交比例亦有提升。花旗相信，因A股與H股的差價，以及拜登上場緩和中美緊張關係等原因，北水對港股興趣將會增加。

 

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撰文 : 趙家盈

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