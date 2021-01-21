【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤

▲ 綜合外媒消息，科企Google旗下多款應用程式包括Gmail、Google地圖、Googel Chrome及YouTube等，遲遲未有增加Apple App Store私隱標籤，疑似出現雙重標準。

為了提高收集數據的私隱透明度，蘋果公司（Apple）早前公布會在App Store加入「私隱標籤」的新安排，要求開發者標明每一個應用程式的私隱資料，包括用甚麼資料來追踪和連結用戶。不過綜合外媒消息，科企Google旗下多款應用程式包括Gmail、Google地圖、Googel Chrome及YouTube等，遲遲未有增加私隱標籤，疑似出現雙重標準。

事實上，蘋果自去年12 月8 日開始已提出有關要求，而大多開發商如Facebook都已遵守規定。據外媒《MacRumors》報道，目前僅Google翻譯、Google Classroom、Google Play Movies、Google Authenticator等包含私隱標籤。

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而多個較常用的應用程式Google Search、Google Docs、Google Pay、Google Assistant、Google Sheets、Google Calendar、Google Slides等沒有顯示有關收集私隱數據的訊息。

外界猜測，Google之所以遲遲不提供私隱標籤數據，是因為憂慮如Facebook等其他公司收到的負評。惟官方至今仍未解釋有關原因。

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責任編輯：張寶燕