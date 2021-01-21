【拜登上任】秒廢特朗普政策 拜登首日簽署多項行政命令

美國總統拜登正式上任，拜登上任首日隨即著手推翻前任總統特朗普的政策。上任後簽署至少15項行政命令，包括重返《巴黎氣候協定》、重返世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）等。拜登簽署行政命令後形容，「這只是個起點」（These are just all starting points）。

拜登於當地時間周三首度以美國總統身份，進入白宮橢圓形辦公室（Oval Office），並隨即簽署多個行政命令、備忘錄及指令。

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據拜登幕僚指，其簽署的行政命令包括要求聯邦部門員工必須戴上口罩、中止退出世界衛生組織的程序等。

針對氣候方面，拜登亦簽署重返《巴黎氣候協定》，並發布一系列應對氣候的命令，包括撤銷備受爭議的Keystone XL原油管道許可證。

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針對移民方面，拜登撤銷特朗普的緊急狀態令，包括停止興建美墨邊境圍牆，並結束對穆斯林的旅行禁令。

拜登指：

「今天我將簽署的部份行政命令中，將會以一種我們至今都還沒做到的方式，幫助解決新冠疫情危機和對抗氣候變化，並改善種族平等及支援資源不足的社區。」 （Some of the executive actions I’m going to be signing today are going to help change the course of the COVID crisis, we’re going to combat climate change in a way that we haven’t done so far and advance racial equity and support other underserved communities.）

拜登的新聞秘書普薩基（Jen Psaki）更表示，在未來的數日及數周，拜登會簽署更多行政命令，以應對美國面對的挑戰及兌現對美國人民的承諾。

責任編輯：林嘉莉