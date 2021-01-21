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【拜登上任】特朗普留下信件 拜登稱為「大方的信」

環球社會熱點 18:49 2021/01/21

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（20日）正式上任，美國前總統特朗普（Donald Trump） 按照傳統，給新任總統拜登留下了一封信。拜登形容，特朗普給他留下了一封「十分大方」（very generous）的信，但他指因為是私人信件，在和特朗普討論過前，不會透露當中的內容。

拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利 【下一頁】

白宮發言人迪爾（Judd Deere）在拜登宣誓前證實，特朗普在橢圓形辦公室為留下一封給拜登的信件。

白宮未有公布特朗普的信件內容。迪爾僅形容「這是一封屬於第45任與第46任總統之間的信。」（It’s a letter between 45 and 46.）

美國有線新聞網絡（CNN）引述特朗普幕僚表示，特朗普在信中祈望，國家未來能夠成功，新政府會關心國家。該幕僚亦表示，特朗普是周二（19日）晚上寫這封信的，寫完後並沒有向大部分的幕僚展示內容。

秒廢特朗普政策 拜登首日簽署多項行政命令 【下一頁】

特朗普沒有出席拜登的就職典禮，所以外界一度猜測特朗普未必會跟隨白宮，卸任總統在辦公室為繼任總統留下一封信的傳統。信件內容多數是祝福或忠告，前總統會放在辦公桌上，新任總統一進入辦公室就可以閱讀。

特朗普2017年在辦公室內，看完奧巴馬留給他的信後十分感動，並即場致電奧巴馬。但當時奧巴馬仍在飛往棕櫚灘（Palm Springs）的總統飛機上，無法接聽電話。特朗普形容奧巴馬的來信雖然長，需要花費一些時間去閱讀，但是令人深思，自己對此十分欣賞。

責任編輯：李俊儀

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