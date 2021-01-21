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【騰訊股價】騰訊盤中高見700元再創新高　北水今年來增持最多個股

股市 10:55 2021/01/21

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【騰訊股價】騰訊盤中高見700元再創新高　北水今年來增持最多個股

騰訊 （00700） 延續升勢再創新高，盤中高見700元，最新報694元，升2.1%，成交額85億元。騰訊是今年以來北水增持最多的個股，增持金額高達474億元，港股通持股比例達5.2%。

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騰訊旗下微信此前披露去年多項業務營運數據，當中微信支付團隊稱，微信支付分使用用戶數超2.4億。

北水今年來增持最多的港股是甚麼？（附名單）【下一頁】

阿里巴巴 （09988） 則回吐，最新報258.2元，跌2.6%，成交額61億元。美團 （03690） 現微升0.9%，最新報375.52元，成交額51.5億元。京東 （09618） 現升逾2%，最新報372元，成交額10.2億元。京東健康 （06618） 現跌1.8%，最新報167.6元。

另外，網易 （09999） 創新高，最新報180.8元，升4.5%，成交額4.7億元。

相關文章：【吉利汽車】花旗：吉利與騰訊合作可提升長期競爭力　予目標價57.9元及買入評級

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【騰訊股價】騰訊：微信支付分用戶超過2.4億　企業微信合作夥伴按年增4倍

編輯：吳敏芳

騰訊控股（00700） 港股 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 微信支付 微信 騰訊

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【騰訊股價】騰訊700升至700元創新高　近2000個沽盤排隊出貨

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