【騰訊股價】騰訊盤中高見700元再創新高　北水今年來增持最多個股

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【騰訊股價】騰訊700升至700元創新高 近2000個沽盤排隊出貨
騰訊 （00700） 延續升勢再創新高，盤中高見700元，最新報694元，升2.1%，成交額85億元。騰訊是今年以來北水增持最多的個股，增持金額高達474億元，港股通持股比例達5.2%。
騰訊旗下微信此前披露去年多項業務營運數據，當中微信支付團隊稱，微信支付分使用用戶數超2.4億。
北水今年來增持最多的港股是甚麼？（附名單）【下一頁】
阿里巴巴 （09988） 則回吐，最新報258.2元，跌2.6%，成交額61億元。美團 （03690） 現微升0.9%，最新報375.52元，成交額51.5億元。京東 （09618） 現升逾2%，最新報372元，成交額10.2億元。京東健康 （06618） 現跌1.8%，最新報167.6元。
另外，網易 （09999） 創新高，最新報180.8元，升4.5%，成交額4.7億元。
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編輯：吳敏芳