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【港股市況】恒生指數低開10點　騰訊700升至700元創新高（不斷更新）

股市 09:35 2021/01/21

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港股市況不斷更新

美股隔晚造好，三大指數破頂，道指升257點。恒生指數輕微低開10點，開報29951點。騰訊 （00700） 升0.1%報680.5元續創新高；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別回吐2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰35】比亞迪 （01211） 配股，平開後股價跌逾3%，低見236元。

【09︰35】四環醫藥 （00460） 升至四成，破頂高見1.86元。

【09︰33】騰訊 （00700） 升幅擴大至近3%，高見700元新高。

【09︰31】四環醫藥 （00460） 升三成，破頂高見1.76元。

【09︰26】郵儲行  （01658） 升近2.5%。據聯交所權益披露，郵儲行上周五獲知名投資者李祿旗下對沖基金喜馬拉雅資本增持。李祿申報，當日在場內增持8354萬股郵儲行H股，平均作價5.3479元，涉資達4.47億元。

【郵儲行】郵儲行周五大升謎底解開　股神拍檔李祿增持、重倉67億元

【09︰25】中移動高開0.9%，開報49.45元；聯通升0.8%，開報5.01元；中電信升1.7%，開報2.37元。三大中資電訊股要求紐交所覆議退市決定及暫緩停牌。

【09︰20】恒生指數輕微低開10點，開報29951點。騰訊 （00700） 升0.1%報680.5元續創新高；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別回吐2%。

馬雲露面後央行再出招　非銀行支付機構市佔1/3會遭到約談　阿里美股收市較港低2.9%

【09︰13】即月期指高開81點，開報29973點。

【09︰05】人行開展2500億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放2480億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期升約111點，報30047點；道指期貨升9點，報31105點。

【08︰35】C-Link SQ遭控股股東減持

【08︰25】中移動  （00941）  、聯通  （00762）  、中電信  （00728） 公布，於美國東部標準時間1月20日，向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

【美國制裁】中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議退市決定及暫緩停牌

【07︰50】比亞迪  （01211） 公布配售1.33億新H股，配售價每股225元，較上日收市價244元折讓7.8%，配售所得款項總額約299.25億元。

【配股潮】比亞迪折讓7.8%配售1.33億股　籌299億元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.12元，跌0.13元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報682.7元，升3.2元或近0.5%。

更多ADR收市︰

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    +2

【07︰30】美股造好，拜登宣誓就任美國總統，市場期待將帶來更多新刺激政策。3大指數齊破頂，道指一度升逾300點，道指收報31188點，升257點或0.8%；標指收報3851點，升52點或1.4%；納指收報13457點，升260點。

港股ADR收報29920點，跌42點或0.1%。恒指夜期收市升69點，收報29961點，低水1點。

道指升257點港股ADR跌42點　紐約期金升1.4%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005）

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【配股潮】比亞迪折讓7.8%配售1.33億股　股價曾挫逾3%

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