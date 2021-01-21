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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】港股三萬關攻防　夜期早段微彈（不斷更新）

股市 17:46 2021/01/21

分享：

港股中午收市企穩30000點以上

港股今日早段延續大時代氣勢，一度突破30000點心理大關，惟未能企穩。恒指最終收報29927點，跌34點，成交略為縮減至2649億，滙豐 （00005） 力撐升逾2%；比亞迪 （01211） 折讓配股反升逾1%；騰訊 （00700） 升0.4%創新高。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別跌逾2%及3%。今晚留意美股能否延續升勢，若動力持續，港股短期走勢應續強韌。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【北水資金】港股通吸資逾70億元　年初北水買貨相當於2020年3成

【北水資金】中金：四大因素支持港股向上　北水今年來增持最多的港股是甚麼？（附名單）

【北水資金】北水兩星期買夠一季貨　中金大摩齊撐：北水在港股的結構性地位更顯重要（更新第二版）

即市走勢︰

【17︰45】恒指夜期收報29930點，升15點，高水2點。

【17︰20】祖龍娛樂盈警　料經調整利潤淨額減少4成

【16︰30】即月期指收報29915點，升23點，低水13點。

【16︰10】恒指收報29927點，跌34點，未企穩30000點，成交略為縮減至2649億。滙豐 （00005） 力撐升逾2%；比亞迪 （01211） 折讓配股反升逾1%；騰訊 （00700） 升0.4%創新高。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別跌逾2%及3%。

【16︰00】恒指U盤前跌25點，報29937點。

【15︰50】四環醫藥 （00460） 尾市升六成，破頂高見2.13元。

【15︰38】電視廣播 （00511） 升0.1%。電視廣播（TVB） 主席許濤今向無綫員工發出內部電郵，公布已邀請曾志偉擔任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，即日生效。藝人王祖藍則獲委任為首席創意官。

【TVB】電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理　王祖藍出任首席創意官

【15︰36】中國稀土 （00769） 尾市升七成，破頂高見0.85元。

【15︰35】港股尾市跌約80點，報29881點，成交2395億元。

【15︰20】中芯國際 （00981） 跌半成，低見27.7元。

【15︰10】騰訊 （00700） 回升0.7%，報684.5元，午後一度倒跌低見674元。

【15︰00】內地股市造好，上證升近1.1%；深證升近2%；創業板指升2.5%。

【14︰45】大市跌幅收窄至約115點，報29846點。

【14︰35】港股曾跌約200點，最新報29792點，跌169點。

【14︰34】騰訊 （00700） 最新轉跌0.4%，見676.5元。

【14︰29】中國金控 （00875） 升幅擴至1.2倍，高見2.2元，成交105宗涉114萬元。 

【14︰25】ASM太平洋料受惠於自動駕駛車用晶片需求增　花旗不足一周兩度調高目標價

【14︰24】大市跌幅擴大至112點，報29850點。

【14︰19】騰訊 （00700） 升幅收窄至1%，報686.5元，今早曾高見700元。

【14︰15】港股最新轉跌，恒指跌26點，報29935點。

【14︰04】美團 （03690） 午後轉升1%，高見381.6元新高。

【14︰02】中國金控 （00875） 升逾五成，高見1.5元，成交53宗涉44萬元。

【14︰02】阿里健康  （00241）  破頂高見27.75元後，股價倒跌4%；京東健康  （06618） 亦跌近3%。

【阿里巴巴】大和首評阿里健康京東健康　兩理由首選阿里健康

【13︰45】英倫銀行恢復壓測成銀行派息水平參考　滙豐股價創9個月高

【13︰14】眾安在線一度飆8%　大和升目標價至45元、料跑贏大市

【13︰10】比亞迪 （01211） 午後升幅擴大至近半成，報255.8元，升穿今早高位。

【13︰08】大市午後初段續於30000點水平窄幅上落，恒指最新升45點，報30007點。

【石Sir分析恒指動力 今日推介遠大醫藥 （00512） 】（立即觀看）

【13︰00】恒生指數午後初段升約50點，報30013點。

【12︰29】中國優然牧業傳首季集資39億

【12︰00】恒指半日升49點，報30012點，企30000點水平，成交1482億元。比亞迪 （01211） 升逾3%；滙豐 （00005） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%創新高；阿里巴巴 （09988） 回吐逾2%。

【11︰50】大市中午收市前，升約27點，報29990點。

【11︰49】中國稀土 （00769） 升幅擴大至64%，破頂高見0.83元。

【異動股】稀土價格上升 中國稀土抽高66%

【11︰34】港股再度轉跌，大市跌20點，報29941點。

【11︰32】手遊股集體上漲　博雅互動雲遊控股升兩成

【11︰30】內地股市半日向上，上證升1.3%；深證升近1.9%；創業板指升2.2%。

【11︰26】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至一成，破頂高見2.14元。

【11︰21】大市升勢回順，恒指最新升30點，略低於30000點。

【11︰19】比亞迪 （01211） 轉升逾3%，高見255元。

【11︰04】港股升幅進一步擴大至156點，報30119點，大市升至30100點水平。

【11︰02】港交所 （00388） 升2.4%，高見520元。花旗將港交所目標價調升至575元，暫時是全城最牛。

【港交所股價】北水3日淨買71億元　花旗上調港交所目標價至575元

【10︰53】港股升幅擴大至近100點，升至30060點。

【10︰46】保利協鑫 （03800） 升逾7%，破頂高見2.14元。

【10︰42】大市最新升35點，報29998點，續於三萬關爭持。

【10︰31】四環醫藥再飆三成 四日累漲一倍

【10︰26】滙豐 （00005） 撐市，股價升3.1%，高見44.8元。

【10︰24】中國稀土 （00769） 升四成，股價破頂高見0.72元。

【10︰24】中國波頓再飈4成今年累升4倍　受惠於悅刻母企周五美股上市　

【10︰16】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.2%，高見44.3元；恒生 （00011） 亦升2%；渣打 （02888） 升1.5%。

【10︰14】恒指升55點，再試企30000點，報30017點。

【10︰10】比亞迪 （01211） 跌幅收窄，最新報243.8元，跌不足0.1%。

【10︰08】港股再度回升，恒指升約10點，報29973點，成交742億元。

【10︰01】羅馬集團 （08072） 跌逾26%，低見0.133元。羅馬集團擬折讓約31.32%一供三，淨籌最多6640萬元。

【09︰54】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌3%。

【09︰51】恒指最新跌近100點，回落至29900點以下水平。

【09︰51】滙豐 （00005） 升1%。外電引述知情人士稱，滙豐銀行計劃裁減多達340個經理級職位，作為其在英國分行結構調整的一部分。

【HSBC滙豐】滙豐削減英國82間分行　傳裁減340個管理職位

【09︰50】網易 （09999） 升6%，高見183.7元創上市新高。

【09︰49】微盟 （02013） 今早回吐半成，低見24.1元。

【09︰47】中國稀土 （00769） 升12%，破頂高見0.57元。

【09︰45】大市升至30000點後爭持，恒指再度轉跌。

【09︰45】開元酒店獲紅杉等溢價24.7%提私有化　彈升18%

【09︰42】ATMXJ中，騰訊 （00700） 升逾2%；京東 （09618） 升3%，兩股齊創新高。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 逆市跌逾1%。

【09︰39】大市轉升約65點，升穿30000關，為2019年5月以來首次，最新報30027點。

【09︰37】中國波頓 （03318） 連日造好，股價今早再升四成，破頂高見9.04元。

【09︰35】比亞迪 （01211） 配股，平開後股價跌逾3%，低見236元。

【09︰35】四環醫藥 （00460） 升至四成，破頂高見1.86元。

【09︰33】騰訊 （00700） 升幅擴大至近3%，高見700元新高。

【09︰31】四環醫藥 （00460） 升三成，破頂高見1.76元。

【09︰26】郵儲行  （01658） 升近2.5%。據聯交所權益披露，郵儲行上周五獲知名投資者李祿旗下對沖基金喜馬拉雅資本增持。李祿申報，當日在場內增持8354萬股郵儲行H股，平均作價5.3479元，涉資達4.47億元。

【郵儲行】郵儲行周五大升謎底解開　股神拍檔李祿增持、重倉67億元

【09︰25】中移動高開0.9%，開報49.45元；聯通升0.8%，開報5.01元；中電信升1.7%，開報2.37元。三大中資電訊股要求紐交所覆議退市決定及暫緩停牌。

【09︰20】恒生指數輕微低開10點，開報29951點。騰訊 （00700） 升0.1%報680.5元續創新高；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別回吐2%。

馬雲露面後央行再出招　非銀行支付機構市佔1/3會遭到約談　阿里美股收市較港低2.9%

【09︰13】即月期指高開81點，開報29973點。

【09︰05】人行開展2500億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放2480億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期升約111點，報30047點；道指期貨升9點，報31105點。

【08︰35】C-Link SQ遭控股股東減持

【08︰25】中移動  （00941）  、聯通  （00762）  、中電信  （00728） 公布，於美國東部標準時間1月20日，向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

【美國制裁】中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議退市決定及暫緩停牌

【07︰50】比亞迪  （01211） 公布配售1.33億新H股，配售價每股225元，較上日收市價244元折讓7.8%，配售所得款項總額約299.25億元。

【配股潮】比亞迪折讓7.8%配售1.33億股　籌299億元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.12元，跌0.13元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報682.7元，升3.2元或近0.5%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股造好，拜登宣誓就任美國總統，市場期待將帶來更多新刺激政策。3大指數齊破頂，道指一度升逾300點，道指收報31188點，升257點或0.8%；標指收報3851點，升52點或1.4%；納指收報13457點，升260點。

港股ADR收報29920點，跌42點或0.1%。恒指夜期收市升69點，收報29961點，低水1點。

道指升257點港股ADR跌42點　紐約期金升1.4%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005）
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