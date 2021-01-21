【疫情焦點】全球確診新增45萬宗　美國新增16萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月21日早上8時25分，全球累計97,458,988宗新冠肺炎確診病例，較上日增加459,873宗。累計2,083,758死亡個案，較上日增加11,379宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|168,003
|24,986,521
|415,530
|意大利
|13,568
|2,414,166
|83,681
|英國
|38,969
|3,515,796
|93,469
|西班牙
|41,576
|2,412,318
|54,637
|法國
|26,877
|3,023,661
|71,792
|德國
|6,562
|2,090,161
|50,296
|中國
|67
|88,634
|4,635
|香港
|0
|9,798
|166
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩