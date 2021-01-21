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【疫情焦點】全球確診新增45萬宗　美國新增16萬

Hot Talk 08:38 2021/01/21

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【疫情焦點】全球確診新增45萬宗　美國新增16萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月21日早上8時25分，全球累計97,458,988宗新冠肺炎確診病例，較上日增加459,873宗。累計2,083,758死亡個案，較上日增加11,379宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 168,003 24,986,521 415,530
意大利 13,568 2,414,166 83,681
英國 38,969 3,515,796 93,469
西班牙 41,576 2,412,318 54,637
法國 26,877 3,023,661 71,792
德國 6,562 2,090,161 50,296
中國 67 88,634 4,635
香港 0 9,798 166

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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