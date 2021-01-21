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C-Link SQ遭控股股東減持

股市 08:31 2021/01/21

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C-Link SQ遭控股股東減持

馬來西亞軟件開發商C-Link SQ （01463） 遭控股股東減持，C-LINK公布，控股股東Flash Dragon及Jupiter Rain各自於1月15日訂立買賣協議，出售6000萬股公司股份，佔已發行股份7.5%，平均代價每股1.4895元。據此，控股股東於場外出售合共1.2億股股份，佔已發行股份總數15%，總代價為1.79億元。

Flash Dragon由董事會主席兼執行董事Ling Sheng Hwang持有100%權益，而Jupiter Rain則由執行董事Ling Sheng Chung持有100%權益。

緊隨出售事項後，Flash Dragon及Jupiter Rain各自持有的股份數目由3億股股份（佔已發行股份總數37.5%）減少至2.4億股股份（佔已發行股份總數30%）。

【異動股】C-LINK SQ今日股價升近兩成　證監會收市後指股權集中

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責任編輯︰梁浩碩

港股 C－LINK SQ（01463） 減持

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