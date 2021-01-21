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【美國制裁】中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議退市決定及暫緩停牌

股市 08:10 2021/01/21

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【美國制裁】中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議退市決定及暫緩停牌

紐約證交所NYSE政策早前公布將中國三大電訊商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR除牌，中移動、聯通、中電信最新分別公布，為保護公司及股東合法權益，於美國東部標準時間1月20日，向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌，詳情請看【下一頁】

根據紐約證交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停美國存託股票買賣。

中移動、聯通及中電信指，不保證推翻紐約證交所決定的覆議要求，或在覆議該決定前暫緩暫停美國存託證券買賣的要求一定能成功。

中國三大電訊商指，自1997年10月、2000年及2002年上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規、市場規則及監管要求，依法合規運營，將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，以保護公司及股東的合法權益。

【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場

【美國制裁】晨星：中資股禁令為相關股份提供買入機會　措施未必是永久

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 除牌 ADR

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