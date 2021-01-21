【配股潮】比亞迪折讓7.8%配股集299億　股價先跌3%後曾轉升（第二版）

▲ 比亞迪以折讓7.8%配售1.33億股，集資299億元

比亞迪 （01211） 配股，比亞迪配售1.33億新H股，佔發行後經擴大已發行股份總數的約4.65%，配售價每股225元，較比亞迪上日收市價244元折讓7.8%，配售所得款項總額約299.25億元。

比亞迪開市後股價挫最多3%，低見236元，其後一度轉升。至上午10時43分，比亞迪跌0.2%，報243.6元，成交75億元。

相對昨日傍晚的銷售文件，比亞迪實際配股規模更大，配售價則在意向配股價的中游，可見【下一頁】

內媒引述比亞迪董事會秘書李黔表示，今次配售成為過去10年亞洲汽車行業最大的股票融資項目，吸引全球長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。融資將顯著增強比亞迪資本實力，加快投資汽車電動化、智能化和動力電池等領域。

比亞迪指，所得款項淨額預計約298.01億元，擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪上周五（15日）公布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%。

（第二版：新增比亞迪董事會秘書言論）

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責任編輯︰梁浩碩