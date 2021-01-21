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【配股潮】比亞迪折讓7.8%配股集299億　午後升近2%（第二版）

股市 16:29 2021/01/21

分享：

比亞迪以折讓7.8%配售1.33億股，集資299億元

比亞迪 （01211） 配股，比亞迪配售1.33億新H股，佔發行後經擴大已發行股份總數的約4.65%，配售價每股225元，較比亞迪上日收市價244元折讓7.8%，配售所得款項總額約299.25億元。比亞迪董事會秘書李黔於周四（21日）中午表示，公司已完成配股集資。

比亞迪開市後股價挫最多3%，低見236元，其後轉升，中午收報251.8元，午後一度升逾5%，全日報248.4元，升1.8%，成交170.2億元。

相對昨日傍晚的銷售文件，比亞迪實際配股規模更大，配售價則在意向配股價的中游，可見【下一頁】

內媒引述李黔表示，今次配售成為過去10年亞洲汽車行業最大的股票融資項目，吸引全球長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。融資將顯著增強比亞迪資本實力，加快投資汽車電動化、智能化和動力電池等領域。

比亞迪指，所得款項淨額預計約298.01億元，擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪上周五（15日）公布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%。

（第二版：新增比亞迪董事會秘書言論）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 H股 比亞迪股份（01211） 配股

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