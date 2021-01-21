【配股潮】比亞迪折讓7.8%配售1.33億股　股價曾挫逾3%（第二版）

▲ 【配股潮】比亞迪折讓7.8%配售1.33億股 籌299億元

比亞迪 （01211） 配股，比亞迪配售1.33億新H股，佔發行後經擴大已發行股份總數的約4.65%，配售價每股225元，較比亞迪上日收市價244元折讓7.8%，配售所得款項總額約299.25億元。

比亞迪開市後股價挫最多3%，低見236元，最新報238.4元，跌約2.3%，成交26.07億元。內媒引述比亞迪董事會秘書李黔表示，今次配售成為過去十年亞洲汽車行業最大的股票融資項目，吸引了全球長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。融資將顯著增強公司資本實力，為集團加快汽車電動化、智能化和動力電池等領域的投入提供強大的資金支持。

比亞迪指，所得款項淨額預計約298.01億元，擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪上周五（15日）公布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%。

（第二版：新增比亞迪董事會秘書言論）

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責任編輯︰梁浩碩