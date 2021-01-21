▲ 道指升257點港股ADR跌42點 紐約期金升1.4%

道指升257點

美股造好，拜登宣誓就任美國總統，市場期待將帶來更多新刺激政策。3大指數齊破頂，道指一度升逾300點，道指收報31188點，升257點或0.8%；標指收報3851點，升52點或1.4%；納指收報13457點，升260點。

港股ADR跌42點

港股ADR收報29920點，跌42點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報43.12元，跌0.13元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報682.7元，升3.2元或近0.5%。恒指夜期收市升69點，收報29961點，低水1點。

紐約期油升0.6%

市場預期美國新政府將推經濟刺激措施，帶動燃油的需求，並預計美國原油庫存上周續減，紐約期油收報53.31美元，升0.33美元或0.6%。布蘭特期油收報56.08美元，升0.18美元或0.3%。

美滙指數偏軟

美元偏軟，美滙指數最新報90.43，跌近0.1%。歐元兌美元報1.2116；美元兌日圓報103.54。

美國十年期債息報1.08厘。

紐約期金升1.4%

金價上升，紐約期金收報1866.5美元，升26.3美元或1.4%。現貨金於1870美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩