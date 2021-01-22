【美國政局】卸任特朗普擬創建「愛國黨」　召集第三勢力抗衡兩黨？

美國前任總統特朗普（Donald Trump）在卸任後與妻子離開白宮，前往佛羅里達州的別墅居住。他在輸掉2020年的總統大選後，不斷炮轟政敵拜登（Joe Biden）及民主黨在選舉中舞弊，在一月初更發生其支持者衝入首都華盛頓特區的國會山莊，造成5死的騷亂，全國上下包括共和黨在內的人均感到嘩然，有些更與特朗普劃清界線。國會騷亂似乎讓特朗普的政途「衰收尾」，但他在離開白宮前曾對鏡頭說：「我們發起的運動才剛剛開始。」難道暗示着自己的從政之路尚未完結嗎？

【拜登就職】特朗普發表告別演說 隻字未提拜登 【下一頁】

據消息人士透露，特朗普與自己的幕僚在上周討論成立新政黨，並將其命名為「愛國黨（Patriot Party）」。在發生國會騷亂一事後，包括共和黨高層在內的麥康奈爾（Mitch McConnell）和其妻子，特朗普內閣勞工部長趙小蘭等人紛紛譴責事件，並公開要求特朗普負責。這起事件與特朗普敗選後指責對手舞弊而共和黨大部分人沒有「力撐」一事均成為雙方分手的導火線。

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根據美國全國廣播公司（NBC）的民調顯示，近90%共和黨受訪者仍然力挺特朗普，相信這是特朗普尋求脫離共和黨的底蘊。

不過兩黨在美國歷史悠久，支持者亦佔絕大部分，歷來均沒有能構成威脅的第三黨。究竟特朗普能否憑個人魅力吸引支持者「過檔」，還需要我們拭目以待。

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