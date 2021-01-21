【拜登就職】拜登新官上任三把火　簽署行政命令推翻特朗普政策

美國總統拜登在上任前便透過白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）宣布將透過簽署行政命令推翻前朝特朗普（Donald Trump）的政策，包括停止墨西哥邊境圍牆計劃及重新加入《巴黎氣候協定》。

特朗普在2019年在一片爭議聲中退出《巴黎氣候協定》，指協定為美國勞工、企業及納稅人帶來「不公平的經濟重擔」。多國對特朗普此舉感到遺憾，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）更形容這是「出賣孩子未來的災難性決定」。拜登在競選時已經表明會重返協定，同時任內亦會增加使用清潔能源及減少碳排放，預計美國將在1個月後重新加入協定。

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除了《巴黎氣候協定》外，特朗普亦在去年威脅退出世界衛生組織，並永久停止對世衛的資助。特朗普指世衛無法在新冠病毒問題上追究中國責任，亦指責世衛受中國操控。一如既往地，多國對美國退出世衛感到失望，要求美國三思。多次批評特朗普抗疫不力的拜登在上任後便立即重啟與世衛的溝通，認為美國對世衛在抗疫方面將有建設性的貢獻。

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特朗普的墨西哥邊境圍牆計劃是他其中一項聞名於世的政策，此舉為了打擊來自墨西哥及中南美洲的非法移民，並誕生了著名的「墨西哥會為圍牆付錢」。民主黨一直批評特朗普興建圍牆浪費大量金錢，拜登在上任後將立即叫停工程，並會審視及檢討興建圍牆的款項問題。

拜登的其他行政命令包括：中止回教國家的旅遊禁令、呼籲國民佩戴100天的口罩、推動種族平等、打擊性傾向及性別認同歧視等。

拜登詳細的行政命令 【按此查看】

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