【美股收市】拜登上任美股3大指數齊破頂 納指漲2% 道指升257點

拜登周三宣誓就任美國總統，投資者期待新政府會帶來更多新刺激政策。美股高開後輾轉走高，3大指數齊破頂， 納指漲2%，道指一度升逾300點。

道指收報31188點，升257點或0.8%；標指收報3851點，升52點或1.4%；納指收報13457點，升260點。

拜登表明會全心全意讓美國重新團結，除了計劃推出1.9萬億美元的刺激方案之外，外電亦引述消息稱，拜登考慮在白宮增設新職位，負責處理競爭政策及反壟斷相關的議題 ; 並將立即簽署15項行政命令，包括簽署美國重返巴黎協議、應對新冠病毒措施等。候任財長耶倫(Janet Yellen)在周二的任命聽證中，促請國會批出更多援助開支和大規模的振興經濟措施。

投資界普遍認為新政府對市場影響正面，預期中美關係緩和、經濟反彈和加快疫苗接種工作等因素下，美股將繼續向好。

Netflix（美：NFLX）公布季績，每股盈利1.19美元低過預期，但新增851萬付費用戶，增21.9%，令平台整體付費用戶數量突破2億。Netflix股價抽高近17%。

美匯指數微跌，報90.49 ; 金價抽升，紐約2月期金收報1,866.5美元，升1.4%。

油價上揚，紐約2月期油收報53.24美元，升0.49%；布蘭特期油收報56.08美元，升0.32%。

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責任編輯：柯志宏