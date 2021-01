【拜登就職】美國總統拜登發表就職演說　強調全國須團結一致並譴責暴力

美國第46任總統拜登(Joe Biden)及副總統賀錦麗(Kamala Harris)周三(20日)正式宣誓就任,拜登在就職演說時強調「沒有團結,便沒有和平(Without unity, there is no peace)」。

拜登在演說裏反覆提到民主的重要性,指美國的民主正在受到攻擊。「我們再次學到民主是可貴的,民主是脆弱的。現在,朋友們,民主已獲勝了。」

面對國家當前的分裂,拜登在演說中不斷強調團結,並重申團結是美國最需要的東西。「美國故事(的延續)不取決於我們其中一個,亦不是一部分人,而是全部人。我們全部人將朝着一個完美的聯盟邁進。幾個世紀以來,我們經過了暴風雨及衝突,曾在和平與戰爭中徘徊。我們走過了那麼多,但還有一段路要繼續下去。」

他表示現在是美國史上最具挑戰性及困難的時刻,因此美國需要走上重建的道路。「太多東西需要修補,還有很多需要恢復及癒合。」拜登說新冠肺炎正在國內蔓延,其取去的性命比二戰美國犧牲的要多。除了疫症使人們失去工作也令企業倒閉,他亦帶出種族平等的議題。

「每個人應得的正義不會再受耽擱。(The dream of justice for all will be deferred no longer.)」

除此之外,他在演講中呼籲人們關注全球暖化、極端注意、白人至上及國內恐怖主義的問題。「我們現在站着的地方在日前曾遭受暴徒攻擊,他們以為暴力能壓制人民的意願,組織民主的實踐,把我們從這神聖的地方趕走。那沒有發生,以後也沒有可能。不是今天,不是明天,永遠不會。」

對於國際關係,拜登指美國會重新修補與盟友的關係並再次投身於國際事務中。

早前拜登已透露在就職當天會簽署12項行政命令,取消多項特朗普政府政策,以應對新冠疫情、美國經濟、氣候變化及種族不公等危機。

