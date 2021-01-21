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【拜登就職】美國總統拜登發表就職演說　強調全國須團結一致並譴責暴力

環球政經 04:35 2021/01/21

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美國第46任總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）周三（20日）正式宣誓就任，拜登在就職演說時強調「沒有團結，便沒有和平（Without unity, there is no peace）」。

拜登在演說裏反覆提到民主的重要性，指美國的民主正在受到攻擊。「我們再次學到民主是可貴的，民主是脆弱的。現在，朋友們，民主已獲勝了。」

【美股焦點】拜登就任美國總統在即 美股三大指數高開 【下一頁

面對國家當前的分裂，拜登在演說中不斷強調團結，並重申團結是美國最需要的東西。「美國故事（的延續）不取決於我們其中一個，亦不是一部分人，而是全部人。我們全部人將朝着一個完美的聯盟邁進。幾個世紀以來，我們經過了暴風雨及衝突，曾在和平與戰爭中徘徊。我們走過了那麼多，但還有一段路要繼續下去。」

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他表示現在是美國史上最具挑戰性及困難的時刻，因此美國需要走上重建的道路。「太多東西需要修補，還有很多需要恢復及癒合。」拜登說新冠肺炎正在國內蔓延，其取去的性命比二戰美國犧牲的要多。除了疫症使人們失去工作也令企業倒閉，他亦帶出種族平等的議題。

【拜登就職】台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席典禮　為台官方四十年來首次受邀 【下一頁

「每個人應得的正義不會再受耽擱。（The dream of justice for all will be deferred no longer.）」

除此之外，他在演講中呼籲人們關注全球暖化、極端注意、白人至上及國內恐怖主義的問題。「我們現在站着的地方在日前曾遭受暴徒攻擊，他們以為暴力能壓制人民的意願，組織民主的實踐，把我們從這神聖的地方趕走。那沒有發生，以後也沒有可能。不是今天，不是明天，永遠不會。」

對於國際關係，拜登指美國會重新修補與盟友的關係並再次投身於國際事務中。

【拜登就職】應對國內四大危機　拜登就任即簽12項行政命令 【下一頁

早前拜登已透露在就職當天會簽署12項行政命令，取消多項特朗普政府政策，以應對新冠疫情、美國經濟、氣候變化及種族不公等危機。

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撰文 : 張健兒

氣候暖化 疫情 特朗普 賀錦麗 拜登 國際關係 政府政策 美國 譴責

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