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【2021稅貸戰】大新：稅貸一月回暖 冀全稅季表現持平

Hot Talk 08:15 2021/01/21

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鄧子健表示，冀今個稅季可維持上個稅季表現。

隨著市民開始繳交第一輪稅款，税貸亦已進入下半場。大新 （02356） 總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，雖然稅季上半場該行稅貸表現遜於原本預期，但踏入今年後市場回復熾熱，冀整個稅季可維持上個稅季表現。

想知稅貸最新消息？請看【下一頁】

鄧子健稱，截至去年年底，整個稅貸市場錄雙位數按年跌幅，而該行雖未能達致一開始預期的雙位數升幅，但表現仍優於市場，僅錄「近乎零」的輕微跌幅；平均貸款額則與往年相若，仍界乎20萬元至30萬元。

1月稅貸回復熾熱

不過，踏入今年後情況有所改善。鄧子健估計，或與客戶開始交稅有關，1月份該行有更多客戶申請及提取稅貸。他希望期內增長可抵銷此前跌幅，而整體稅貸業務可維持上個稅季表現。他又重申，現時該行稅貸利率已具足夠競爭力，無意減息吸客。

去年市場私人貸款按年跌兩位數，但大新逆市錄低單位數增長。展望今年，鄧子健料上半年疫情仍然反覆，拖累私貸下滑，冀下半年疫情受控，經濟可重拾升軌，帶動私貸反彈。他對市場整體私貸業務全年表現仍持樂觀態度，冀可錄低單數增長。

資產質素方面，他坦言去年私貸呆壞帳比率較2019年高，但仍在預期之內，會繼續密切留意緊經濟及失業率走向。他強調該行未因經濟下行而特別收緊貸款批核，並指審批時已進行足夠壓力測試。

相關文章：

記者：謝智聰

港股 大新銀行（02356） 疫情 銀行 零售 私人貸款 稅務貸款

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