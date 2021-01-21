【涼風有信Vincent@iM網欄】2020年子午相沖 旺馬者全部當災 運動、航空、螞蟻成重災區

各位讀者好！昨天(20號) 終於踏入大寒節氣。

大寒節氣，是全年24個節氣裏最後的一個節氣，亦即意味著矩離農曆新年已經不足半個月時間。

這個對於廣大市民來講應該是一個莫大喜訊，皆因2020庚子年實在是太難捱的一年。現在倒數14天過年，終於可以告別這個充滿病疫，兼「子午相沖」的大金水年。

何謂子午相沖？子是鼠，跟隔了六個生肖的午(馬)屬對家，是為六沖。由於今年是庚子年，子(鼠) 有庚金生助，力特別強大，亦專沖午火(馬)。所以所有午火代表的事物今年亦會遭殃。

這包括所有屬馬或以馬為貴的人，今年都特別運滯。馬場不開放，投注站關閉，這個可見一斑。以筆者自己為例，由於筆者八字以馬為官貴，今年兩隻名下的馬匹亦不約而同於同一個月宣告退役，自己亦無故遭人惡意中傷(傷官) 。另外，由於午火亦代表行車、坐駕。筆者自己的一輛車今年亦無故壞偈，可見子午相沖的力量絕對煞食。

名字有「馬亅者亦遭殃。今年的金融大事，莫過於馬雲的螞蟻金服被煞停上市，而阿里巴巴亦接著因壟斷而被徹查，可謂多災多難。這都源於馬雲的「馬」及螞蟻的「螞」，犯了名字的沖煞。

其實不單止個人，今年還有兩個頗大的領域一樣遭受著子午相沖的莫大影響，就是運動及航空。

午火主運動，今年大家也知道運動員實在面對很大的難關。

整個東京奧運被取消，所有運動員被迫回歸正常生活去。在外國更有些運動員為了生計，被迫從事送貨速遞等副業。

而航空亦屬午火，今年航空業全球停滯。香港的港龍倒閉，全球航空意外的死亡數字更據說比正常時期更高。

雖然子午相沖甚惡，但其實亦有得益的人。他就是新任世界首富Tesla老闆Elon Musk。Elon Musk 八字午火為忌，所以子午相沖發生在他身上反而對他有益，令他一躍成為全球首富。

如果讀者有興趣，往後可以同大家分析下首富的八字。祝大家新年進步，身體健康！

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