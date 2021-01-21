【中概股】熱門中概股瘋炒　貝殼找房大漲12%、富途B站漲逾一成齊破頂

▲ 受到資金追捧，富途等中概股大漲。

中港股市近日表現強勁，資金於美股市場繼續流入中概股，其中以二綫互聯網概念股最受捧。富途（美︰FUTU）股價大漲16%，早段曾高見94美元，創下歷史新高。嗶哩嗶哩（美︰BILI）漲近4%，盤中一度大漲超7%創134.14美元的新高，近三個月累計漲幅近200%。另外，貝殼找房（美︰BEKE）升11.4%，報70.61美元。

新能源汽車股漲幅有所收窄，蔚來（美︰NIO）漲0.19%此前一度漲近3%，小鵬（美︰XPEV）漲2.54%此前一度漲超7%，理想（美︰LI）漲1.95%此前一度漲近6%。合肥公共資源交易中心於1月19日發布「安徽江淮汽車集團股份有限公司新能源乘用車車身零部件建設項目施工總承包」招標公告，有傳是蔚來即將擴張工廠。

百度（美︰BIDU）亦漲逾3%，再破頂。傳百度回港第二上市正式啟動，確定了高盛和中信為其上市保薦團隊，並計劃農曆節後正式在港提交上市申請。阿里 （09988） 投資的百世集團（美︰BEST）漲9.27%，有傳該公司計劃賣盤。

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編輯︰侯景成