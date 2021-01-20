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【美股焦點】拜登就任美國總統在即 美股三大指數高開

股樓投資 23:37 2021/01/20

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美國候任總統拜登（Joe Biden）周三（20日）稍後時間將會宣布就職，美股三大指數全綫高開，道瓊斯工業平均指數升166.36點或0.52%，報31,089點；標普500指數升37.06點或0.98%，報3,835點; 納斯達克指數升224.9點或1.71%，報13,423點。

【拜登當選】拜登當選至就職空窗期 美股表現冠絕過往15任總統

過往表現呆滯的明星科技股領漲大市，Netflix開市前公布業績，第四季收入為66.44億美元，同比增長21.5%，淨利潤為5.42億美元，同比下跌7.7%，但付費用戶數目同比21.9%，高於市場預期的2.012億美元。業績刺激股價升13.7%或68.7美元，現時股價報570.7美元。

大行近日提高大型科技股目標價（見下圖）

    點擊圖片放大
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Netflix首先放榜後，其餘大型科技股亦見支持。Google母公司Alphabet（GOOG）、Amazon、Microsoft（AMZN）、Salesforce（CRM）等分別升2.76%至3.85%不等。中概股方面，阿里巴巴（BABA）創辦人馬雲首度現身，刺激股價上升5.38%，現時報265美元。

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撰文 : 林展鋒

馬雲 美股 ETF 拜登 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 美元 指數 美國 中國概念股

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