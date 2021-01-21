【拜登就職】台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席典禮　為台官方四十年來首次受邀

美國第46任總統拜登（Joe Biden）將在周三（20日）上任，據台灣駐美代表處的新聞稿表示，駐美代表蕭美琴獲美國總統就職典禮聯合委員會邀請出席拜登及賀錦麗（Kamala Harris）的就職典禮。這將成為自1979年台美斷交後，首次有台灣官方代表獲邀出席美國總統就職典禮。

由於中美建交後，美方需要遵守《中美三個聯合公報》裡的契約，因此過去40多年來台灣官方從未獲邀出席總統就職典禮，而台灣駐美代表或來自台北的祝賀團在過去均透過美國國會議員提供的典禮門票參加。

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據消息人士透露，蕭美琴早在上周已知悉獲邀，並在昨天進行新冠肺炎檢測。

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卸任的特朗普（Donald Trump）在任內一直推動台美關係，包括致力推動對台軍售，修訂《台灣旅行法》及安排內閣官員訪台等。在卸任前特朗普還特別安排美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台，但最終取消訪問改為與台灣總統蔡英文舉行視像會議。與此同時，特朗普亦鼓勵台資在美設廠及投資，2017年特朗普便與鴻海董事長郭台銘在白宮簽訂投資計劃，而台積電等眾多台灣企業亦開始與美國展開合作，更獲得美國政府的金援。另外，台灣方面亦開放台美經濟交流，並促進台美貿易，包括引進備受爭議的美國豬肉。

外界關注拜登上台後台美關係會否生變，現時從台灣的角度來看蕭美琴獲邀或許是一大鼓舞。拜登也委任了雙親為台灣移民的戴琪為後人貿易代表，她將接手世界關注的中美貿易談判，戴琪多次公開表態自己對華的強硬立場，預計台美關係在日後中美的談判桌上將繼續扮演重要角色。

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