  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (三) 23:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】摩根士丹利上季多賺57%　股價漲2%

股市 22:51 2021/01/20

分享：

摩根士丹利上季純利增長57%。

摩根士丹利（美︰MS）公布截至去年底止第四季業績，期內股東應佔盈利33.7億美元，按年增長約57%，每股盈利1.81美元，多過市場預期。集團上季淨收入136.4億美元，上升逾25%，主要收入來源的機構證券業務收入上升逾38%，達到70億美元。大摩股價暫升2%，報76.5美元。

該公司第四季度的股票業務收入按年增長了30%，達到25億美元。分析師此前預計為21.5億美元。固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）交易收入增長了31%，至16.6億美元，高於分析師預期的15.1億美元。美國許多大型銀行在上一季度都難以實現分析師對FICC業務的樂觀預期。

摩根士丹利的投資銀行業務收入為23億美元，超過分析師預期的16.4億美元，得益於股票承銷收入較上年同期增長了一倍以上。財富管理業務收入增長24%，至56.8億美元。

主席及行政總裁James Gorman表示，公司的季度表現非常強勁，並創下了破紀錄的全年業績，在所有三個業務範圍及全部地區均表現出色。

相關文章︰【美股焦點】Netflix付費用戶突破2億、超預期　股價盤後升逾一成

【美股焦點】高盛上季多賺逾倍　投行業務增長強勁　收市跌2.3%

編輯︰侯景成

 

 

銀行 每股盈利 美國 財富及資產管理 美股 股票

上一篇文章

馬雲現身央行再出招　非銀行支付機構市佔1/3會遭到約談

下一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據　北京金隅預料去年純利跌逾2成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【美股開市】拜登舉行總統就職典禮前　道指升近百點　納指漲1%（不斷更新）
【美股開市】拜登舉行總統就職典禮前　道指升近百點　納指漲1%（不斷更新）