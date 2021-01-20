【美股焦點】摩根士丹利上季多賺57%　股價漲2%

▲ 摩根士丹利上季純利增長57%。

摩根士丹利（美︰MS）公布截至去年底止第四季業績，期內股東應佔盈利33.7億美元，按年增長約57%，每股盈利1.81美元，多過市場預期。集團上季淨收入136.4億美元，上升逾25%，主要收入來源的機構證券業務收入上升逾38%，達到70億美元。大摩股價暫升2%，報76.5美元。

該公司第四季度的股票業務收入按年增長了30%，達到25億美元。分析師此前預計為21.5億美元。固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）交易收入增長了31%，至16.6億美元，高於分析師預期的15.1億美元。美國許多大型銀行在上一季度都難以實現分析師對FICC業務的樂觀預期。

摩根士丹利的投資銀行業務收入為23億美元，超過分析師預期的16.4億美元，得益於股票承銷收入較上年同期增長了一倍以上。財富管理業務收入增長24%，至56.8億美元。

主席及行政總裁James Gorman表示，公司的季度表現非常強勁，並創下了破紀錄的全年業績，在所有三個業務範圍及全部地區均表現出色。

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編輯︰侯景成