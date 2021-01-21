  • 19°C
香港時間 : 2021121日 (四) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】中外資行齊撐北水大時代　北水最近有咩買？

股市 07:00 2021/01/21

分享：

（1）港股步入北水大時代，港股通年初至今已錄超過2000億元資金淨流入。參考中金、大摩等中外大行發表的報告，投資畀普遍預期北水將持續流入，內地大行中金更點出四大北水布局思維，包括：（1）優質互聯網及科技領域龍頭、（2）A/H兩地上市港股大幅折價且「基本面穩健或改善」港股、（3）A股相對稀缺公司、（4）事件影響估值大幅下降的龍頭藍籌公司。

 

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【北水資金】中金：四大因素支持港股向上　北水今年來增持最多的港股是甚麼？（附名單）

（2）短短兩星期左右，北水已買入了整整一個季度的港股貨源，大摩相信，美國制裁行動，中央政策鼓勵資金「走出去」，A/H溢價高企是主要原因，預期北水在港股的結構性地位更顯重要。

【北水資金】北水兩星期買夠一季貨　中金大摩齊撐：北水在港股的結構性地位更顯重要（更新第二版）

（3）北水互惠基金熱賣推動熱錢湧港。而事實上，北水基金除了以傳統形式投資港股外，現亦有了不同主題式基金，並集中個別板塊，例如：專攻新經濟股、較多名為「智選科技指數基金」，又或「互聯網指數基金」等，甚至是傳統經濟類，比方打正旗號的「滬港深龍頭地產ETF」。

【北水基金】北水基金花款多 市料南下資金全方位攻港

（4）北水掀起港股大時代，市場氣氛積極下，新股炒作動力或進一步加強。市傳快手科技最快下周二（26日）招股，擬集資390億元，有券商更率先預留孖展額度，統計多家券商資料，現時快手合共預留孖展金額約1450億元。

【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額

（5）市場氣氛大旺之際，阿里巴巴  （09988）  創辦人馬雲亦突然現身大眾視線。內媒報道，馬雲昨日（20日）以綫上方式出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，並在場上發言。

【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升

（6）除了阿里巴巴，另一焦點互聯網股美團  （03690） 亦氣勢如虹。摩根大通昨亦唱好美團，一口氣將美團目標價大幅上調至450元，意味潛在上升空間至少有2成，評訯由「中性」上調至「增持」。

【美團股價】美團全日升逾9%破頂 摩通大手調升目標價至450元

（7）郵儲行 （01658） 上周五股價大升一成，據聯交所權益披露，郵儲行當日獲知名投資者李祿旗下對沖基金喜馬拉雅資本增持。李祿申報，當日在場內增持8354萬股郵儲行H股，平均作價5.3479元，涉資達4.47億元。

【郵儲行】郵儲行周五大升謎底解開　股神拍檔李祿增持、重倉67億元

（8）港股接連上升，比亞迪  （01211） 趁高落實配售H股計劃，據本報所得銷售文件，比亞迪擬以每股222至228元的價格配售H股股票，尋求籌資最多276億港元。以比亞迪昨日收市價244元計，比亞迪配股價折讓6.6%至9%。

【比亞迪配股】比亞迪擬配股集資276億元　折讓最多9%

（9）農曆新年即將到來，百佳公布，百佳超級市場及百佳網店有「5重百佳尊屬新春驚喜」，包括「金牛狂獎百萬賞」大抽獎、易賞錢尊屬TASTE吉祥利是封、全新電子禮券等。同時，百佳「金牛狂獎百萬賞」大抽獎獎品總值逾百萬元，同時百佳亦準備多款新春福袋及年貨，供顧客選購。

【百佳抽獎】百佳推「金牛狂獎百萬賞」大抽獎　10位大獎幸運兒可獲5000元足金金牛

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】新股IPO+北水基金兩大利好推動　港股掀資金狂潮
2021/01/19
【開市9點半】新股IPO+北水基金兩大利好推動　港股掀資金狂潮
【開市9點半】快手新股今路演　最快下周二招股　估值達3900億
2021/01/18
【開市9點半】快手新股今路演　最快下周二招股　估值達3900億
【開市9點半】中美金融角力戰火不斷　中海油落實被列入黑名單
2021/01/15
【開市9點半】中美金融角力戰火不斷　中海油落實被列入黑名單
【開市9點半】金管局批盈富基金管理人造成「不必要混亂」　拆解恢復買受制裁股關鍵
2021/01/14
【開市9點半】金管局批盈富基金管理人造成「不必要混亂」　拆解恢復買受制裁股關鍵
【開市9點半】盈富基金風波再發酵　任志剛認同換走盈富經理人？
2021/01/13
【開市9點半】盈富基金風波再發酵　任志剛認同換走盈富經理人？
港股 北水流入 H股 A股 基金 新經濟 馬雲 互惠基金 農曆新年 港股通

上一篇文章

道指升257點港股ADR跌42點　紐約期金升1.4%

下一篇文章

【Tesla股價】Tesla德國Model 3降價3000歐元　美股收市越850美元關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】拜登就職籲團結 道指收市升257點　標指納指齊破頂（不斷更新）
【美股市況】拜登就職籲團結 道指收市升257點　標指納指齊破頂（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升