【開市9點半】中外資行齊撐北水大時代　北水最近有咩買？

（1）港股步入北水大時代，港股通年初至今已錄超過2000億元資金淨流入。參考中金、大摩等中外大行發表的報告，投資畀普遍預期北水將持續流入，內地大行中金更點出四大北水布局思維，包括：（1）優質互聯網及科技領域龍頭、（2）A/H兩地上市港股大幅折價且「基本面穩健或改善」港股、（3）A股相對稀缺公司、（4）事件影響估值大幅下降的龍頭藍籌公司。

即睇開市9點半重點：

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【北水資金】中金：四大因素支持港股向上 北水今年來增持最多的港股是甚麼？（附名單）

（2）短短兩星期左右，北水已買入了整整一個季度的港股貨源，大摩相信，美國制裁行動，中央政策鼓勵資金「走出去」，A/H溢價高企是主要原因，預期北水在港股的結構性地位更顯重要。

【北水資金】北水兩星期買夠一季貨 中金大摩齊撐：北水在港股的結構性地位更顯重要（更新第二版）

（3）北水互惠基金熱賣推動熱錢湧港。而事實上，北水基金除了以傳統形式投資港股外，現亦有了不同主題式基金，並集中個別板塊，例如：專攻新經濟股、較多名為「智選科技指數基金」，又或「互聯網指數基金」等，甚至是傳統經濟類，比方打正旗號的「滬港深龍頭地產ETF」。

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（4）北水掀起港股大時代，市場氣氛積極下，新股炒作動力或進一步加強。市傳快手科技最快下周二（26日）招股，擬集資390億元，有券商更率先預留孖展額度，統計多家券商資料，現時快手合共預留孖展金額約1450億元。

【新股IPO】快手科技料下周二招股 券商暫預留1450億元孖展額

（5）市場氣氛大旺之際，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲亦突然現身大眾視線。內媒報道，馬雲昨日（20日）以綫上方式出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，並在場上發言。

【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面 阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升

（6）除了阿里巴巴，另一焦點互聯網股美團 （03690） 亦氣勢如虹。摩根大通昨亦唱好美團，一口氣將美團目標價大幅上調至450元，意味潛在上升空間至少有2成，評訯由「中性」上調至「增持」。

【美團股價】美團全日升逾9%破頂 摩通大手調升目標價至450元

（7）郵儲行 （01658） 上周五股價大升一成，據聯交所權益披露，郵儲行當日獲知名投資者李祿旗下對沖基金喜馬拉雅資本增持。李祿申報，當日在場內增持8354萬股郵儲行H股，平均作價5.3479元，涉資達4.47億元。

【郵儲行】郵儲行周五大升謎底解開 股神拍檔李祿增持、重倉67億元

（8）港股接連上升，比亞迪 （01211） 趁高落實配售H股計劃，據本報所得銷售文件，比亞迪擬以每股222至228元的價格配售H股股票，尋求籌資最多276億港元。以比亞迪昨日收市價244元計，比亞迪配股價折讓6.6%至9%。

【比亞迪配股】比亞迪擬配股集資276億元 折讓最多9%

（9）農曆新年即將到來，百佳公布，百佳超級市場及百佳網店有「5重百佳尊屬新春驚喜」，包括「金牛狂獎百萬賞」大抽獎、易賞錢尊屬TASTE吉祥利是封、全新電子禮券等。同時，百佳「金牛狂獎百萬賞」大抽獎獎品總值逾百萬元，同時百佳亦準備多款新春福袋及年貨，供顧客選購。

【百佳抽獎】百佳推「金牛狂獎百萬賞」大抽獎 10位大獎幸運兒可獲5000元足金金牛

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。